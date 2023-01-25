Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний віддав свій спадок на ЗСУ

Гроші генерал отримав від американця українського походження Григорія Степанця. Сума – мільйон доларів.

Про це повідомив The New York Times. У січні генерал Залужний пожертвував всю суму на потреби армії, що підтвердила пресслужба Збройних сил.

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Григорій Степанець родом з Вінниці, де народився чоловік 1938 року. Його батько воював у Другій світовій війні, де був убитий німцями в 1941 році. Григорій з матір'ю були евакуйовані на Урал, там вони зазнали багатьох випробувань, в тому числі голод. Врешті після закінчення війни вони повернулися до Вінниці.

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний віддав на ЗСУ свій спадок / Фейсбук Валерія Залужного

Згодом життя закинуло до Москви вчитися в Геофізичному науково-дослідному інституті, де Григорій написав листа на підтримку дисидентів, після чого був звільнений. Пізніше його переслідувало КДБ, і він не міг працювати. Виїхати за кордон також було неможливо, аж до приходу до влади Горбачова.

У 1989 році він перебрався до США і став працювати в Microsoft у Редмонді, штат Вашингтон, розробником програмного забезпечення. Разом з іншим розробником програмного забезпечення вони винайшли патент, переданий Microsoft на декодування кодів даних змінної довжини.

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