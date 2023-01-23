У центрі Нью-Йорка встановили 335 соняшників на підтримку України

Посеред центру Нью-Йорка на кілька днів з'явився сад із 335 соняшниками. Така кількість обумовлена символізмом – по одній квітці на кожен день повномасштабної війни. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

Цей сад з 335 соняшників присвятили до Дня Соборності України. Ініціатива встановлення інсталяції належить Unify Ukraine.

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Соняшники висадили на локації Flatiron Plaza, де кожен охочий може сфотографуватися та розмістити фото у соцмережах, таким чином підтримати Україну.

Відвідувачів запрошують зробити фотографії перед соняшниковим садом і поділитися ними в соціальних мережах за допомогою #UnifyUkraine і висловити підтримку мільйонам переміщених біженців і тих, хто залишився вдома, щоб боротися за свободу", – зазначили організатори.

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