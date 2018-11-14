Як обрати зимові шини, які не підведуть на дорозі: корисні поради

В Україні випав перший сніг, а це означає, що водіям час "перевзувати" свої автівки. Але як правильно вибрати зимові шини, щоб не за всі гроші, але водночас надійно та безпечно? Зібрали для вас корисні поради, які допоможуть визначитися з шинами.

Зимові шини розраховані на використання при середньодобовій температурі + 7° С і нижче – саме в цей час потрібно "перевзувати" автомобіль. Головна особливість цих шин полягає в тому, що вони мають спеціальний склад гуми, завдяки чому забезпечують хороше зчеплення з дорожнім покриттям. Крім того, шини для зимового періоду мають спеціальний малюнок протектора для безпечної їзди слизькою поверхнею.

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Якщо ви думаєте, що літня гума впорається із цим завданням не гірше – ви помиляєтеся! При знижених температурах літні шини стають менш еластичними і вже не можуть забезпечити належного зчеплення з дорожнім покриттям, мінімального гальмівного шляху та інших закладених характеристик.

Всесезонні шини також не призначені для справжньої зими. Вони розраховані на помірні погодні умови і якісне дорожнє покриття, яке зазвичай сухе і тільки зрідка стає мокрим. Тому їх можна використовувати лише в міжсезоння як доповнення до зимових і літніх шин.

Ось чому зараз водіям потрібно обов'язково поміняти шини на зимові. До вашої уваги корисні поради, як правильно це зробити.

Який тип зимових шин вибрати

Існує два основних види шин: шиповані і фрикційні ("липучки"). Останні, в свою чергу, поділяються на шини скандинавського і європейського типу. У підсумку виходить всього три різновиди зимових шин, кожен з яких має власні переваги і недоліки та підходить для певних кліматичних умов.

1. Шиповані шини

Завдяки металевим шипам протиковзання такі шини забезпечують краще зчеплення з дорожнім покриттям і ефективне гальмування. Вони призначені для їзди по твердому сухому льоду і застосовуються в країнах з суворими зимами. Через свою специфіку шини такого типу досить гучні. При їзді по сухому асфальту вони позбавляються своїх переваг і швидко стираються. У деяких європейських країнах шиповані шини заборонені.

Такі шини підійдуть усім, хто багато часу проводить за містом і живе в регіонах, де буває ожеледь. Жителям мегаполісів з дорогами, які регулярно посипаються реагентами, шипована гума ні до чого.

Шини

2. Фрикційні шини скандинавського типу

Схожі за своїми властивостями з шипованими шинами і здебільшого відрізняються від них лише відсутністю шипів. Вони розраховані на експлуатацію при низьких температурах і великій кількості снігу. Також вони забезпечують необхідне зчеплення з дорогою завдяки безлічі ламелей на протекторі, які продавлюють сніг і наст. Через свою м'якість скандинавські шини не найкращим чином поводяться на льоду і теж швидко стираються на сухому асфальті.

Шини скандинавського типу придатні для засніжених районів з довгими і холодними зимами. З такими шинами можна не боятися заметів, але доведеться дотримуватися швидкісного режиму, бути обережнішим з входженням в повороти, а також різкими прискореннями і гальмуваннями.

Зимові шини

3. Фрикційні шини європейського типу

Це повна протилежність скандинавським. Такі шини ідеальні для регіонів з м'якими і вологими зимами, у яких частіше випадає мокрий сніг і дощ. Вони відмінно справляються зі сніговою кашею і здатні забезпечити безпеку при русі на вищих швидкостях. А ось в ожеледь і на втрамбованому снігу з такими шинами варто бути обережнішими.

Підійдуть для їзди в межах міста, де частіше можна зустріти снігову кашу, ніж лід, а також при русі по чистому асфальті при низьких температурах.

Зміна шин

Як читати маркування на шинах

Визначившись з типом шин, можна переходити до розгляду конкретних моделей від різних виробників. Щоб порівняти шини і вибрати найбільш підходящі, потрібно вміти читати маркування, у якому зашифровані особливості тієї чи іншої шини.

Розберемося в умовних позначеннях на цьому прикладі:

Маркування шин

P – типорозмір шини, тут – скорочення від Passenger, що вказує на шину для легкового авто.

– типорозмір шини, тут – скорочення від Passenger, що вказує на шину для легкового авто. 215 – ширина профілю в міліметрах.

– ширина профілю в міліметрах. 65 – висота профілю в процентах.

– висота профілю в процентах. R – радіальна конструкція.

– радіальна конструкція. 15 – посадковий діаметр в дюймах.

– посадковий діаметр в дюймах. 95 – індекс навантаження.

– індекс навантаження. T – індекс швидкості.

– індекс швидкості. M + S – Mud + Snow – зимові або всесезонні шини.

– Mud + Snow – зимові або всесезонні шини. Treadwear 220 – індекс зносу (чим вище, тим краще).

– індекс зносу (чим вище, тим краще). Traction А – показник ефективності гальмування. Має маркування від A до C, де A – найкращий.

– показник ефективності гальмування. Має маркування від A до C, де A – найкращий. Temperature А – показник стійкості до нагрівання. Має маркування від A до C, де A – найкращий.

Додаткова інформація:

All Seasons (або AS) – всесезонні шини.

– всесезонні шини. Значок сніжинки – зимова шина.

– зимова шина. Tubeless – безкамерна шина.

– безкамерна шина. Max pressure – максимальний тиск.

– максимальний тиск. Outside і Inside – позначення зовнішньої і внутрішньої сторони на асиметричних шинах.

– позначення зовнішньої і внутрішньої сторони на асиметричних шинах. Rotation – напрямок обертання для спрямованого профілю шин.

– напрямок обертання для спрямованого профілю шин. Water, Rain, Aqua, значок парасольки – стійкість до аквапланування.

Більшість позначень при виборі мають лише інформаційний характер, але на деякі варто звертати пильну увагу. Серед таких параметрів – ширина і висота профілю, індекси навантаження і швидкості, а також показники зносу і гальмування.

Як вибрати розмір шин

При виборі розміру шин варто відкинути всі міфи і поради сусідів, що розписують переваги низького профілю або збільшеного діаметру. Не варто ігнорувати рекомендації виробника автомобіля: він уже все прорахував, знайшов найкращий варіант і вказав його в інструкції по експлуатації. Як правило, виробник вказує кілька підходящих розмірів.

Якщо хочете заощадити, придбайте другий комплект дисків для зимових шин з меншим посадковим діаметром. Купівля такої гуми обійдеться дешевше.

Розмір шини / rozetka

Як перевірити дату виготовлення

Перед покупкою потрібно обов'язково перевірити, коли були виготовлені шини. Справа в тому, що виробники гарантують незмінність властивостей шини протягом 2 років зберігання. Якщо шини лежать на складі довше, то гума втрачає свої якості і шини вже не зможуть повною мірою забезпечити зчеплення з дорожнім покриттям і ефективне гальмування.

Дізнатися дату виготовлення і зрозуміти, чи варто брати комплект шин, досить просто. Виробники вказують її на бічній поверхні шини за допомогою коду з чотирьох цифр. Перші дві означають тиждень, а другі – рік випуску. Наприклад, 5017 – це 50-й тиждень або середина грудня 2017 року.

Шини на зиму

Корисні поради при виборі шин на зиму

Відмовтеся від покупки шин б / у. З часом гума втрачає свої властивості, що укупі з наявним зношуванням може звести всю економію нанівець.

У жодному разі не купуйте шини тільки на передню вісь автомобіля. Через нерівномірне зчеплення з дорогою коліс різних осей підвищується ризик занесення.

Для продовження терміну служби шин рекомендується переставляти їх з передньої осі на задню і навпаки кожні 8 000 км.

Якщо використовуєте комплект шин вже не перший рік, встановлюйте кращу пару на задню вісь авто, щоб виключити ймовірність занесення.

Купуйте другий комплект дисків спеціально для зимових шин, щоб "перевзуватися" самостійно і не втрачати час в черзі на шиномонтаж.

Їзда взимку

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