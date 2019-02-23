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Нацвідбір на Євробачення 2019 Оскар 2019

Голосування: хто має представляти Україну на Євробаченні 2019?

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Як проголосувати за фіналіста Нацвідбору - фото 1
Як проголосувати за фіналіста Нацвідбору

23 лютого пройде фінал Національного відбору на Євробачення-2019, у якому шестеро учасників борються за можливість представляти Україну на міжнародному конкурсі. Розповідаємо, як голосувати за свого фаворита у фіналі відбору на Євробачення-2019. Музикантам потрібна ваша підтримка!

Фінал Нацвідбору на Євробачення-2019 визначить, хто з виконавців представить Україну на міжнародному пісенному конкурсі, який цьогоріч пройде у Тель-Авіві. Підтримати свого фаворита можна за допомогою СМС-повідомлень або у додатку "Телепортал".

Актуально: Нацвідбір на Євробачення 2019: коли і де дивитися фінал онлайн

Щоби ви не заплуталися і віддали свій голос за того, кого потрібно, ловіть детальну інструкцію, як голосувати за фіналістів у Нацвідборі-2019.

Опісля того, як усі фіналісти Національного відбору на Євробачення-2019 представлять свої пісні, ведучий шоу Сергій Притула оголосить про початок голосування. Для того, щоб підтримати свого фаворита, вам потрібно буде відправити СМС-повідомлення з кодом учасника на номер 7766 (вартість одного повідомлення становить 0.94 грн з ПДВ).

Код учасника – це його порядковий номер:

1. Freedom Jazz
2. YUKO
3. Maruv
4. Brunettes Shoot Blondes
5. KAZKA
6. ANNA MARIA

Абсолютно безкоштовно за свого фаворита можна проголосувати у мобільному додатку "Телепортал". Для цього необхідно авторизуватися у програмі за допомогою однієї із соцмереж, опісля підтвердити свій мобільний номер телефону (позначка біля фото профілю). Рекомендуємо зареєструватися у додатку заздалегідь.

Коли лінії для голосування будуть відкритими, потрібно зайти у розділ "Голосування" та віддати свій голос за учасника, який вам найбільше припав до душі. Голоси з "Телепорталу" будуть автоматично додані до СМС-голосів глядачів під час прямого ефіру. Зазначимо, що кожен глядач з одного номера телефону може віддати свій голос за кожного обраного ним учасника лише один раз.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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