Голос країни 2021: спокуслива Надя Дорофєєва заінтригувала мережу кадрами зі зйомок шоу

Зваблива українська співачка, а тепер ще й суддя та наставниця у проєкті "Голос країни" на 1+1, Надя Дорофєєва показала свіжі знімки у новому образі. Позувала артистка на зйомках вокального шоу.

Так, Надя Дорофєєва нарешті з'явиться на екранах у своєму новому амплуа. Вона заінтригувала шанувальників яскравими знімками зі знімального майданчика і розповіла, що нарешті глядачі зможуть побачити, що ж відбувається на проєкті.

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"Мій робочий рік стартував зі зйомок. Сьогодні вони тривають, ну а ви, мої дорогі підписники, зможете побачити як проходили сліпі прослуховування вже сьогодні! Дивіться прем'єру 11 сезону і мій дебют вже у дорослому "Голосі". Ви можете залишити враження після ефіру", – написала артистка.

Шанувальники назвали Надю справжньою красунею і зізналися, що чекають з нетерпінням початку вокального шоу, щоб своїми очима побачити, як народжуються нові зірки під керівництвом їхньої улюбленої співачки.

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