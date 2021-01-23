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Голос країни 2021: коли і де дивитись онлайн прем'єру шоу

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Голос країни Перезавантаження - фото 1
Голос країни Перезавантаження

Уже 24 січня на телеканалі 1+1 стартує одинадцятий сезон шоу "Голос країни. Перезавантаження". Розповідаємо коли та де дивитися онлайн прем'єру улюбленого вокального шоу українців!

Прем'єра 11 сезону пісенного шоу "Голос країни. Перезавантаження" відбудеться 19 січня на телеканалі "1+1" о 21:00. Цього разу творці проєкту обіцяють глядачам 100-відсоткове перезавантаження. І мовиться не лише про пошук нових талантів з усієї країни, а й оновлений склад суддів!

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Цьогоріч у нас певні зміни у суддівському складі. В улюблених червоних кріслах залишаться Тіна Кароль та MONATIK. А долучаться до них Надя Дорофєєва й Олег Винник.

Тіна Кароль

Голос країни 2021: коли і де дивитись онлайн прем'єру шоу - фото 444534

"Цього сезону ми з вами будемо розшукувати справжніх музичних самородків. Місце у моїй команді для тих, хто не боїться випробовувати себе у нових амплуа", – розповідає Тіна Кароль.

MONATIK

Голос країни 2021: коли і де дивитись онлайн прем'єру шоу - фото 444536

"Цього року у свою команду я шукаю людей, які готові постійно змінювати себе і світ навколо себе на краще. Сміливих і відкритих. Тих, які роблять все з любов'ю та ритмом", – зауважив MONATIK.

Надя Дорофєєва

Голос країни 2021: коли і де дивитись онлайн прем'єру шоу - фото 444535

"Я збираю сучасну, трендову, унікальну і найважливіше душевну команду, і зроблю все, щоб мої учасники виглядали дуже круто і показали себе якомога краще", – додала Надя Дорофєєва.

Олег Винник

Голос країни 2021: коли і де дивитись онлайн прем'єру шоу - фото 444537

"Я хочу показати країні виконавців, які голосом донесуть від серця найправдивіші емоції, найщиріші почуття, які називаються любов", – розповів Винник.

Не проґавте прем'єру шоу та вболівайте за своїх фаворитів. Цілком імовірно, що саме їм вдасться перемогти в 11 сезоні "Голос країни. Перезавантаження".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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