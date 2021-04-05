Голос країни 2021: список, хто пройшов у прямі ефіри 11 сезону

Новий 11 сезон музичного шоу Голос країни продовжується. Судді вже відібрали тих учасників, які пройдуть далі й співатимуть у прямих ефірах. Читайте далі та дізнайтеся, хто позмагається за перемогу в Голосі Країни "Перезавантаження".

Голос країни 11 – новий сезон пісенного шоу в Україні. Зіркові тренери проєкту Надя Дорофєєва, Тіна Кароль, МONATIK і Олег Винник зібрали свої команди, які будуть виступати вже у прямих ефірах. Усі наставники зібрали по 5 учасників.

І ще: Голос країни 11 сезон 11 випуск: як пройшли другі вокальні нокаути учасників

До вашої уваги повний список щасливчиків, які поборються за перемогу в шоу та головне звання Голосу країни "Перезавантаження".

Учасники проєкту Голос країни 2021 у прямих ефірах

Цікаво, що тренери обрали 4 учасників, які продовжать вокальне змагання, а ще одного співака з команди обере та поверне глядач своїм голосуванням!

Команда MONATIK

Вже відомий та досвічений тренер дорослого Голосу Діма Монатік сформував свою команду з сильних 4 співаків!

Під його наставництвом продовжать участь у шоу такі вокалісти:

Тьома Паучек

Володимир Хоменко

Саша Таб

Kola

Команда Тіни Кароль

Тренер-переможець кількох попередніх сезонів Тіна Кароль теж знайшла гідних співаків у свою команду.

Поп-діва відібрала 4 найкращих вокалістів, які змагатимуться у "Перезавантаженні":

Нікіта Ломакін

Юлія Тимочко

Катя Гладій

Міла Нітіч

Команда Олега Винника

Новий тренер українського Голосу теж укомплектував свою команду прямих ефірів.

Прямуватимуть із ним до перемоги такі співаки:

Богдан Муха

Галина Куришко

Діляра Дідаркизи

Сергій Нейчев

Команда Наді Дорофєєвої

Співачка Надя Дорофєєва зібрали повну команду 4 учасників.

Відтак, зіркова тренерка зібрала 5 учасників у свою команду:

Ілля Ніколаєнко

Ірина Ебралідзе

Андрій Науменко

Ілля Резніков

А хто з учасників є вашим фаворитом? Пишіть у коментарях!

До теми: MONATIK вперше показав своїх синів Даню та Платона