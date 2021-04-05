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Голос країни 11 сезон 11 випуск: як пройшли другі вокальні нокаути учасників

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Голос країни 11 сезон 11 випуск - фото 1
Голос країни 11 сезон 11 випуск

Одинадцятий випуск 11 сезону головного вокального проєкту України "Голос країни. Перезавантаження" вийшов на телеканалі 1+1 4 квітня 2021 року. Дивіться відео усіх виступів та дізнайтеся, хто ж пройшов далі під час других вокальних нокаутів в одинадцятому ефірі шоу.

Головне вокальне шоу України продовжує дивувати! У неділю, 28 березня, на телеканалі 1+1 вийшов десятий випуск одинадцятого сезону популярного проєкту "Голос країни. Перезавантаження". Цікаво, що у новому сезоні змінився склад зіркових наставників. Тепер у тренерських кріслах сидять Тіна Кароль, Надя Дорофєєва, MONATIK та Олег Винник.

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Сьогодні пройшли другі й останні вокальні нокаути, в яких брали участь підопічні Наді Дорофєєвої та Тіни Кароль. Учасники двох команд боролися за право співати в прямих ефірах, які почнуться вже наступного тижня.

Голос країни 11 сезон – дивиться онлайн 11 випуск

NIKITA LOMAKIN — "Ты беспощадна"

Юлія Тимочко — "Set fire to the rain"

Юлія Вітранюк — "Випливало утеня"

Катерина Гладій — "Shape of my heart"

Міла Нітіч — "Hush Hush"

Денис Калитовський — "Lovely"

Вікторія Гнатюк — "Роксолана"

Ілля Резніков — "Mamma Mia"

Альона Левашева — "It’s Raining Men"

Сергій Лазановський — "Ой полечко поле"

Гордій Старух — "У лісі"

Денис Потреваєв — "Сияй"

Нарам Мумні — "Обійми"

Ілля Ніколаєнко — "Нино"

Петро Чернишенко — "Wrecking Ball"

Євгенія Семьохіна — "Целовать другого"

Ірина Ебралідзе — "If I Were A Boy"

Андрій Науменко — "I’m A Man"

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