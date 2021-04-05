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Голос країни 11 сезон 11 випуск: як пройшли другі вокальні нокаути учасників
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Одинадцятий випуск 11 сезону головного вокального проєкту України "Голос країни. Перезавантаження" вийшов на телеканалі 1+1 4 квітня 2021 року. Дивіться відео усіх виступів та дізнайтеся, хто ж пройшов далі під час других вокальних нокаутів в одинадцятому ефірі шоу.
Головне вокальне шоу України продовжує дивувати! У неділю, 28 березня, на телеканалі 1+1 вийшов десятий випуск одинадцятого сезону популярного проєкту "Голос країни. Перезавантаження". Цікаво, що у новому сезоні змінився склад зіркових наставників. Тепер у тренерських кріслах сидять Тіна Кароль, Надя Дорофєєва, MONATIK та Олег Винник.
І ще: Голос країни 11 сезон 10 випуск: як пройшли перші вокальні нокаути учасників
Сьогодні пройшли другі й останні вокальні нокаути, в яких брали участь підопічні Наді Дорофєєвої та Тіни Кароль. Учасники двох команд боролися за право співати в прямих ефірах, які почнуться вже наступного тижня.
Голос країни 11 сезон – дивиться онлайн 11 випуск
NIKITA LOMAKIN — "Ты беспощадна"
Юлія Тимочко — "Set fire to the rain"
Юлія Вітранюк — "Випливало утеня"
Катерина Гладій — "Shape of my heart"
Міла Нітіч — "Hush Hush"
Денис Калитовський — "Lovely"
Вікторія Гнатюк — "Роксолана"
Ілля Резніков — "Mamma Mia"
Альона Левашева — "It’s Raining Men"
Сергій Лазановський — "Ой полечко поле"
Гордій Старух — "У лісі"
Денис Потреваєв — "Сияй"
Нарам Мумні — "Обійми"
Ілля Ніколаєнко — "Нино"
Петро Чернишенко — "Wrecking Ball"
Євгенія Семьохіна — "Целовать другого"
Ірина Ебралідзе — "If I Were A Boy"
Андрій Науменко — "I’m A Man"
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