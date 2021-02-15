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Голос країни 2021: Надія Мейхер влаштувала тренерам сюрприз і виконала французьку пісню
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У День святого Валентина, 14 лютого, вийшов четвертий випуск одинадцятого сезону головного вокального шоу України "Голос країни", на якому виступила колишня зірка групи ВІА Гра Надія Мейхер. Дивіться далі, чи вдалось артистці підкорити тренерів своїм співом.
Так, Надія Мейхер вийшла на сцену з метою влаштувати сюрприз зірковим суддям проєкту і виконала французьку пісню "Mon mec a moi". Композиція і її виконання дуже сподобалося тренерам, і коли вони розвернулися до артистки, то були дуже здивовані.
До слова: Голос країни 11 сезон 4 випуск: хто потрапив у команди тренерів
Мейхер запитали, чи збирається вона брати участь у шоу, співачка спочатку категорично відмовлялася, але потім Тіна Кароль її вмовила. Таким чином Надія Мейхер продовжить свій шлях у проєкті в команді Кароль.
Я прийшла на Голос країни, як колись Наталя Могилевська, Злата Огневич і Юрій Ткач. Хочу влаштувати тренерам справжній сюрприз. Цікаво, впізнають вони мене чи ні, – зізналася співачка.
Надія Мейхер – "Mon mec a moi" на Голосі країни 2021:
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