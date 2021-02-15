Голос країни 11 сезон 4 випуск: хто потрапив у команди тренерів

Четвертий випуск 11 сезону головного вокального проєкту України "Голос країни. Перезавантаження" вийшов на телеканалі 1+1 14 лютого 2021 року. Дивіться відео усіх виступів та дізнайтеся, хто ж потрапив у команди зіркових тренерів у четвертому ефірі шоу.

У неділю, 14 лютого, на телеканалі 1+1 вийшов четвертий випуск одинадцятого сезону популярного українського шоу "Голос країни. Перезавантаження". Цікаво, що у новому сезоні змінився склад зіркових наставників. Тепер у тренерських кріслах сидять Тіна Кароль, Надя Дорофєєва, MONATIK та Олег Винник.

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Зіркові тренери за допомогою сліпих прослуховувань вибирали співаків і співачок в свою команду.

Голос країни 11 сезон – дивиться онлайн 4 випуск

Рудольф Афіцерян — "Summertime Sadness"

Folk Ladies — "Ой, там на горі"

Роман Семенчук — "Leave a Light On"

Дар’я Давидова — "What about us"

Віталій Борисюк — "Per Te"

Наталія Шевченко — "Фортепіано"

Віктор Нікіфоров — "Самотня боса"

Андрій Смерека — "Твої гріхи"

Яна Никитіна — "Kings and Queens"

Сергій Коваленко — "Giant"

Ірина Бояркіна (ERIA) — "Wicked game"

Олена Супрович — "Run to you"

Надія Мейхер — "Mon mec a moi"

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