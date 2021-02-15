На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Голос країни 11 сезон 4 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
- 82
Четвертий випуск 11 сезону головного вокального проєкту України "Голос країни. Перезавантаження" вийшов на телеканалі 1+1 14 лютого 2021 року. Дивіться відео усіх виступів та дізнайтеся, хто ж потрапив у команди зіркових тренерів у четвертому ефірі шоу.
У неділю, 14 лютого, на телеканалі 1+1 вийшов четвертий випуск одинадцятого сезону популярного українського шоу "Голос країни. Перезавантаження". Цікаво, що у новому сезоні змінився склад зіркових наставників. Тепер у тренерських кріслах сидять Тіна Кароль, Надя Дорофєєва, MONATIK та Олег Винник.
І ще: Голос країни 11: Міла Нітіч вразила глядачів потужним виступом у 3 випуску
Зіркові тренери за допомогою сліпих прослуховувань вибирали співаків і співачок в свою команду.
Голос країни 11 сезон – дивиться онлайн 4 випуск
Рудольф Афіцерян — "Summertime Sadness"
Folk Ladies — "Ой, там на горі"
Роман Семенчук — "Leave a Light On"
Дар’я Давидова — "What about us"
Віталій Борисюк — "Per Te"
Наталія Шевченко — "Фортепіано"
Віктор Нікіфоров — "Самотня боса"
Андрій Смерека — "Твої гріхи"
Яна Никитіна — "Kings and Queens"
Сергій Коваленко — "Giant"
Ірина Бояркіна (ERIA) — "Wicked game"
Олена Супрович — "Run to you"
Надія Мейхер — "Mon mec a moi"
Дивіться також: Голос країни 11 сезон 3 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
10:19Принц Гаррі і Меган Маркл стануть батьками вдруге
-
09:52Картинки зі Стрітенням Господнім: вітальні листівки і відкритки на свято
-
09:33Привітання зі Стрітенням Господнім 2021: картинки і побажання
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 лютого
-
08:52Як правильно різати цибулю, щоб не просльозитися: 5 порад від професіоналів
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
08:27Голос країни 11 сезон 4 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
07:47Учені з'ясували, чому жінки страждають у ДТП більше: несподівана причина
-
07:19Погода в Україні на Стрітення: прогноз на 15 лютого
- 14 лютого
-
21:49Найкращі фільми, під які можна зайнятися сексом
-
21:2115 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:52Кріс Хемсворт показав, як готується до ролі Тора: ролик з найлінивішим тренером у світі
-
20:19Раритетний кабріолет Porsche Дієго Марадони пустять з молотка
-
19:49Альпіністка з України з рекордною швидкістю підкорила найвищий вулкан у світі
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:223 вправи для мозку, які нейрохірурги рекомендують виконувати усім
-
18:55Дівчина тижня: розкута чемпіонка Кіра Джейн Естон, голі фото якої злили у мережу (18+)
-
18:20Гороскоп на 15 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:51eBay створила свічку з ароматом нових кросівок
-
17:19Джастін Тімберлейк публічно вибачився перед Брітні Спірс і Джанет Джексон
-
16:46Чоловік подарував своїй коханій на День закоханих іменний Bugatti Chiron
-
16:19Українська співачка OPIYA оголилася в Голлівуді: прем’єра пісні
-
15:55Закохані назавжди: ТОП 10 найміцніших зіркових пар
-
15:21Працівниця магазину запрацювалась на карантині і стала зіркою Reddit (епічне відео)
-
14:51Створено найбільш ергономічну комп'ютерну мишку: виглядає вона футуристично
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 лютого
-
08:27Голос країни 11 сезон 4 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
07:19Погода в Україні на Стрітення: прогноз на 15 лютого
- 14 лютого
-
21:49Найкращі фільми, під які можна зайнятися сексом
-
18:55Дівчина тижня: розкута чемпіонка Кіра Джейн Естон, голі фото якої злили у мережу (18+)
-
15:55Закохані назавжди: ТОП 10 найміцніших зіркових пар
-
11:46Подарунок для книголюба: 5 варіантів, які прикрасять будь-яку книжкову полицю
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 лютого
-
08:20Романтичний сніданок на День святого Валентина 2021
- 13 лютого
-
21:51Звабливий ангел: модель Ана Чері вразила прозорою сукнею (відео 18+)
-
19:22ТОП 20 пісень, які українці шукали в Shazam у лютому
-
17:20Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:46Десерт до Дня святого Валентина: 5 найсмачніших варіантів
-
09:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 лютого
- 12 лютого
-
21:52Плейлист для сексу: 50 найкращих пісень для гарячої ночі
-
19:25Улюблені коктейлі Бонда, Лебовські, Поттера та інших: 10 рецептів чоловічих напоїв з кіно
-
16:22У фільмі та в мультфільмі: як виглядають діснеївські принцеси
-
13:45Говори красиво: колоритні українські вигуки на всі випадки життя
-
11:25Відповідай на питання та отримай передбачення на Китайський Новий рік
-
09:14Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 лютого
-
07:15Названі авто з найгіршими результатами краш-тестів
- 11 лютого
-
21:48Чому сексом потрібно займатися регулярно: 7 вагомих причин
-
18:55Як зробити картопляне пюре з чипсів: TikTok захопив новий тренд
-
16:21Як відучити себе спізнюватися: три золотих правила
-
11:27Дженніфер Еністон святкує 52 роки: добірка нових фільмів з акторкою