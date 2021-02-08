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Голос країни 11: Міла Нітіч вразила глядачів потужним виступом у 3 випуску
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Вийшов третій випуск нового сезону вокального шоу Голос країни, який порадував глядачів черговим зірковим учасником. Цього разу ним стала Міла Нітіч, яка вирішила використати шанс перезавантажити свою кар'єру.
Так, Міла Нітіч прийшла на шоу талантів тому, що у неї почався новий етап у творчості і житті. Артистка виконала пісню "Look What I Found" співачки Lady Gaga на сліпих прослуховуваннях.
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До дівчини повернулися всі тренерські крісла. Надя Дорофєєва та Олег Винник стали першими, потім до них приєдналися Діма Монатік і Тіна Кароль.
"Я люблю красивих жінок", – сказав Винник. Артист зізнався, що тривалий час знає співачку і запросив її в свою команду.
"Ти молодець, що ти не засіла вдома, звинувачуючи когось. Я хочу, щоб ти завелася і стала турбомашиною. Жінка жінку зрозуміє", – знайшла аргументи на свою користь Кароль. До неї Міла Нітіч і пішла.
Міла Нітіч — "Look What I Found"
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