Голос країни 11: Тьома Паучек вразив виконанням пісні Гуцулка Ксеня і розвернув усі крісла

Новий сезон Голосу країни стартував і уже з'явилися перші претенденти на перемогу. Одним з найяскравіших учасників став Тема Паучек, який виконав свою інтерпретацію української народної пісні "Гуцулка Ксеня".

Так, блогер з Чернівців Тьома Паучек виконав відому пісню "Гуцулка Ксеня" на сучасний манір і до хлопця повернулися всі судді. Проте юний артист вибрав зірковим тренером Діму Монатіка.

До теми: Голос країни 11 сезон 1 випуск: хто потрапив у команди тренерів

І це неспроста, адже саме MONATIK'a Тьома вважає своїм кумиром, і його мрією було потиснути артисту руку. Хлопець під час інтерв'ю на бекстейджі зізнався, що йому важко пов'язати два слова, настільки він був вражений своїм успіхом. Хлопець каже, що він готовий впевнено йти до кінця. Він називає себе блогером і вважає себе простим хлопцем.

Українці в коментарях підтримують Тьому і бажають йому "порвати" сцену головного вокального шоу країни.

Тьома Паучек – Гуцулка Ксеня:

Читайте також: Голос країни 2021: спокуслива Надя Дорофєєва заінтригувала мережу кадрами зі зйомок шоу