Голос країни 11 сезон 1 випуск: хто потрапив у команди тренерів

Перший випуск 11 сезону головного вокального проєкту України Голос країни. Перезавантаження вийшов на телеканалі 1+1 24 січня 2021 року. Дивіться відео усіх виступів та дізнайтеся, хто ж потрапив у команди зіркових тренерів у першому ефірі шоу.

У неділю, 24 січня, на телеканалі 1+1 відбулася прем'єра одинадцятого сезону популярного українського шоу "Голос країни. Перезавантаження". Цікаво, що у новому сезоні змінився склад зіркових наставників. Тепер у тренерських кріслах сидять Тіна Кароль, Надя Дорофєєва, MONATIK та Олег Винник.

І ще: Оля Полякова жорстко прокоментувала мовний закон

Перший випуск пройшов у звичному форматі вибору наосліп, під час якого кожен з зіркових тренерів поповнив свою команду учасниками.

Голос країни 11 сезон – дивиться онлайн 1 випуск

Ірина Ебралідзе — "No Time To Die"

Тьома Паучек — "Гуцулка Ксеня"

Олексій Мартиненко — "Вода"

Андрій Кудінов — "Aerials"

Юлія Кирик — "Кобра"

Володимир Хоменко — "Call Out My Name"

Марина Бєліцька — "Venus"

Юлія Вітранюк — "Шо з-под дуба"

Альона Левашева — "Earth Song"

Олександр Барлебен — "I’ll never love again"

Саша Таб — "О, мамо"

Читайте також: Українські зірки стали новими ведучими Орла і Решки