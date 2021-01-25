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Голос країни 11 сезон 1 випуск: хто потрапив у команди тренерів
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Перший випуск 11 сезону головного вокального проєкту України Голос країни. Перезавантаження вийшов на телеканалі 1+1 24 січня 2021 року. Дивіться відео усіх виступів та дізнайтеся, хто ж потрапив у команди зіркових тренерів у першому ефірі шоу.
У неділю, 24 січня, на телеканалі 1+1 відбулася прем'єра одинадцятого сезону популярного українського шоу "Голос країни. Перезавантаження". Цікаво, що у новому сезоні змінився склад зіркових наставників. Тепер у тренерських кріслах сидять Тіна Кароль, Надя Дорофєєва, MONATIK та Олег Винник.
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Перший випуск пройшов у звичному форматі вибору наосліп, під час якого кожен з зіркових тренерів поповнив свою команду учасниками.
Голос країни 11 сезон – дивиться онлайн 1 випуск
Ірина Ебралідзе — "No Time To Die"
Тьома Паучек — "Гуцулка Ксеня"
Олексій Мартиненко — "Вода"
Андрій Кудінов — "Aerials"
Юлія Кирик — "Кобра"
Володимир Хоменко — "Call Out My Name"
Марина Бєліцька — "Venus"
Юлія Вітранюк — "Шо з-под дуба"
Альона Левашева — "Earth Song"
Олександр Барлебен — "I’ll never love again"
Саша Таб — "О, мамо"
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