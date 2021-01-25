Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Голос країни 11 сезон 1 випуск: хто потрапив у команди тренерів

  • 0
Голос країни 11 випуск 1 - фото 1
Голос країни 11 випуск 1

Перший випуск 11 сезону головного вокального проєкту України Голос країни. Перезавантаження вийшов на телеканалі 1+1 24 січня 2021 року. Дивіться відео усіх виступів та дізнайтеся, хто ж потрапив у команди зіркових тренерів у першому ефірі шоу.

У неділю, 24 січня, на телеканалі 1+1 відбулася прем'єра одинадцятого сезону популярного українського шоу "Голос країни. Перезавантаження". Цікаво, що у новому сезоні змінився склад зіркових наставників. Тепер у тренерських кріслах сидять Тіна Кароль, Надя Дорофєєва, MONATIK та Олег Винник.

І ще: Оля Полякова жорстко прокоментувала мовний закон

Перший випуск пройшов у звичному форматі вибору наосліп, під час якого кожен з зіркових тренерів поповнив свою команду учасниками.

Голос країни 11 сезон – дивиться онлайн 1 випуск

Ірина Ебралідзе — "No Time To Die"

Тьома Паучек — "Гуцулка Ксеня"

Олексій Мартиненко — "Вода"

Андрій Кудінов — "Aerials"

Юлія Кирик — "Кобра"

Володимир Хоменко — "Call Out My Name"

Марина Бєліцька — "Venus"

Юлія Вітранюк — "Шо з-под дуба"

Альона Левашева — "Earth Song"

Олександр Барлебен — "I’ll never love again"

Саша Таб — "О, мамо"

Читайте також: Українські зірки стали новими ведучими Орла і Решки

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінювалася найбільш високооплачувана модель 2020 року Кара Делевінь: фото 18+
  • 19 cічня, 16:21
  • 1540
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 2510
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2777379
Загрузка...
Новини