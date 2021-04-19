Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Холостяк

Голос країни 11 сезон 13 випуск: як пройшов другий прямий ефір

  • 79
Голос країни 11 сезон 13 випуск: як пройшов другий прямий ефір - фото 1

Тринадцятий випуск 11 сезону головного вокального проєкту України "Голос країни. Перезавантаження" вийшов на телеканалі 1+1 18 квітня 2021 року. Дивіться відео усіх виступів та дізнайтеся, хто ж пройшов у суперпівфінал під час другого прямого ефіру у тринадцятому епізоді.

Головне вокальне шоу України продовжує дивувати! У неділю, 18 квітня, на телеканалі 1+1 вийшов тринадцятий випуск одинадцятого сезону популярного проєкту "Голос країни. Перезавантаження". Цікаво, що у новому сезоні змінився склад зіркових наставників. Тепер у тренерських кріслах сидять Тіна Кароль, Надя Дорофєєва, MONATIK та Олег Винник, передає Радіо MAXIMUM.

І ще: Голос країни 11 сезон 12 випуск: як пройшов перший прямий ефір

Цього разу відбувся справжній бій вокалістів у півфіналі за вихід до суперфіналу. На сцену вийшли по два учасники від кожного тренера.

Голос країни 11 сезон – дивиться онлайн 13 випуск

Гайтана feat Тьома Паучек — Два вікна

THE HARDKISS feat KOLA — Make-Up

Команда MONATIK — Мріяти не шкідливо

KAZKA feat Юлія Тимочко — ПЛАКАЛА

Друга Ріка feat Катерина Гладій — Так мало тут тебе

Команда Тіни Кароль — Ты отпусти

ALEKSEEV feat Ілля Ніколаєнко — Пьяное солнце

Сергій Бабкін feat Сергій Лазановський — Ще осінь зовсім молода

Команда DOROFEEVA — Gorit

Євгенія Власова feat Галина Куришко — Я – живая река

Олександр Пономарьов feat Сергій Нейчев — Варто чи ні

Команда Олега Винника — Біла голубка

Lida Lee — Пойми

Читайте також: Голос країни 2021: список, хто пройшов у прямі ефіри 11 сезону

пропозиції партнерів
Загрузка...
Новини