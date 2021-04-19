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Голос країни 11 сезон 13 випуск: як пройшов другий прямий ефір
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Тринадцятий випуск 11 сезону головного вокального проєкту України "Голос країни. Перезавантаження" вийшов на телеканалі 1+1 18 квітня 2021 року. Дивіться відео усіх виступів та дізнайтеся, хто ж пройшов у суперпівфінал під час другого прямого ефіру у тринадцятому епізоді.
Головне вокальне шоу України продовжує дивувати! У неділю, 18 квітня, на телеканалі 1+1 вийшов тринадцятий випуск одинадцятого сезону популярного проєкту "Голос країни. Перезавантаження". Цікаво, що у новому сезоні змінився склад зіркових наставників. Тепер у тренерських кріслах сидять Тіна Кароль, Надя Дорофєєва, MONATIK та Олег Винник, передає Радіо MAXIMUM.
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Цього разу відбувся справжній бій вокалістів у півфіналі за вихід до суперфіналу. На сцену вийшли по два учасники від кожного тренера.
Голос країни 11 сезон – дивиться онлайн 13 випуск
Гайтана feat Тьома Паучек — Два вікна
THE HARDKISS feat KOLA — Make-Up
Команда MONATIK — Мріяти не шкідливо
KAZKA feat Юлія Тимочко — ПЛАКАЛА
Друга Ріка feat Катерина Гладій — Так мало тут тебе
Команда Тіни Кароль — Ты отпусти
ALEKSEEV feat Ілля Ніколаєнко — Пьяное солнце
Сергій Бабкін feat Сергій Лазановський — Ще осінь зовсім молода
Команда DOROFEEVA — Gorit
Євгенія Власова feat Галина Куришко — Я – живая река
Олександр Пономарьов feat Сергій Нейчев — Варто чи ні
Команда Олега Винника — Біла голубка
Lida Lee — Пойми
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