Голос країни 11 сезон 13 випуск: як пройшов другий прямий ефір

Тринадцятий випуск 11 сезону головного вокального проєкту України "Голос країни. Перезавантаження" вийшов на телеканалі 1+1 18 квітня 2021 року. Дивіться відео усіх виступів та дізнайтеся, хто ж пройшов у суперпівфінал під час другого прямого ефіру у тринадцятому епізоді.

Головне вокальне шоу України продовжує дивувати! У неділю, 18 квітня, на телеканалі 1+1 вийшов тринадцятий випуск одинадцятого сезону популярного проєкту "Голос країни. Перезавантаження". Цікаво, що у новому сезоні змінився склад зіркових наставників. Тепер у тренерських кріслах сидять Тіна Кароль, Надя Дорофєєва, MONATIK та Олег Винник, передає Радіо MAXIMUM.

І ще: Голос країни 11 сезон 12 випуск: як пройшов перший прямий ефір

Цього разу відбувся справжній бій вокалістів у півфіналі за вихід до суперфіналу. На сцену вийшли по два учасники від кожного тренера.

Голос країни 11 сезон – дивиться онлайн 13 випуск

Гайтана feat Тьома Паучек — Два вікна

THE HARDKISS feat KOLA — Make-Up

Команда MONATIK — Мріяти не шкідливо

KAZKA feat Юлія Тимочко — ПЛАКАЛА

Друга Ріка feat Катерина Гладій — Так мало тут тебе

Команда Тіни Кароль — Ты отпусти

ALEKSEEV feat Ілля Ніколаєнко — Пьяное солнце

Сергій Бабкін feat Сергій Лазановський — Ще осінь зовсім молода

Команда DOROFEEVA — Gorit

Євгенія Власова feat Галина Куришко — Я – живая река

Олександр Пономарьов feat Сергій Нейчев — Варто чи ні

Команда Олега Винника — Біла голубка

Lida Lee — Пойми

Читайте також: Голос країни 2021: список, хто пройшов у прямі ефіри 11 сезону