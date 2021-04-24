МастерШеф Професіонали 3 сезон – дивіться 12 випуск кулінарного шоу

24 квітня вийшов новий 12 епізод шоу МастерШеф Професіонали! Новий 3 сезон обіцяє, що буде по-справжньому спекотна кулінарна битва кухарів України. Дивіться онлайн 12 випуск проєкту на Радіо МАКСИМУМ.

На дванадцятому етапі "МастерШеф Професіонали" глядачі побачать у роботі улюблену трійку суддів – Ектора Хіменес-Браво, Ольгу Мартиновську та Володимира Ярославського.

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У новому сезоні МастерШеф Професіонали 3 зіткнуться справжні мамонти кулінарного мистецтва, представники нової школи та молоді кухарі, у чиїх жилах кипить гаряча кров і бажання довести свою перевагу над "старенькими".

Нумо дивитися разом з нами 12 випуск популярного кулінарного проєкту МастерШеф Професіонали 3!

12 випуск. Хто увійшов в десятку?

Настав доленосний момент – дізнайтеся, хто увійшов в десятку в шоу Мастер Шеф Професіонали 3! Це важливий рубіж для кожного з учасників кулінарного проєкту, тому вони будуть битися, як леви. Не пропустіть жарку кулінарну битву!

12 випуску МастерШеф Професіонали – дивитися онлайн від 24.04.2021

Хліба і видовищ! У першому конкурсі учасники розіб'ються на пари. У цьому випробуванні їм знову доведеться звернутися до свого творчого начала. Сучасний тренд в кулінарії – це взаємодія кухаря і гостя, страви-entertaiment, в яких смачна їжа і розваги переплітаються химерним чином. Сучасні люди вже примхливі та досвідчені, так що їх просто смачною їжею вже не здивуєш. А ось якщо кухар буде виготовляти блюдо прямо на вашому столі, залучати вас до приготування вашої вечері або ще якось розважати – тоді це сучасно і затребувано! Здивувати Ектора Хіменес-Браво, Володимира Ярославського та Ольгу Мартиновську – завдання не з легких. Кулінарам доведеться влаштувати справжнє шоу! Хтось перетворить подачу страви на театр, що переходить в легкий сюрреалізм, хтось змусить Ектора Хіменес-Браво самого готувати собі яєчню, а хтось перетворить кухню в лабораторію божевільного вченого! Хочете побачити, як Коля Мигаль згадав своє шкільне захоплення хімією і приміряв на себе професорський халат? Частування для літературних персонажів У другому конкурсі кухарі розділяться на дві команди та будуть готувати частування для культових літературних персонажів – Шерлока Холмса, Робіна Гуда, Маленького Принца, Аліси в країні чудес і Гаррі Поттера. Команда повинна буде приготувати тематичні страви, а капітани та су-шефи вгадають, для якого персонажа вони призначаються. Хто виявиться найначитанішим? Читай також: Ексдружина Андрія Богдана прийшла на проєкт Холостяк: відео