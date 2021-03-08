Голос країни 11 сезон 7 випуск: хто потрапив у команди тренерів

Сьомий випуск 11 сезону головного вокального проєкту України "Голос країни. Перезавантаження" вийшов на телеканалі 1+1 7 березня 2021 року. Дивіться відео усіх виступів та дізнайтеся, хто ж потрапив у команди зіркових тренерів у сьомому ефірі шоу.

У неділю, 7 березня, на телеканалі 1+1 вийшов сьомий випуск одинадцятого сезону популярного українського шоу "Голос країни. Перезавантаження". Цікаво, що у новому сезоні змінився склад зіркових наставників. Тепер у тренерських кріслах сидять Тіна Кароль, Надя Дорофєєва, MONATIK та Олег Винник.

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Тренери через сліпі прослуховування вибирали співаків і співачок у свою команду. При цьому учасникам проєкту було складно, тому що це був останній день вибору наосліп.

Голос країни 11 сезон – дивиться онлайн 7 випуск

Анна Васильєва — "Если я когда-нибудь тебя прощу"

Сергій Лазановський — "You Are The Reason"

Андрій Діденко — "Hold Back The River"

Катерина Гладій — "Ти мій"

Катерина Субботова — "Гора"

Євгеній Шпаченко — "Want To Want Me"

Ярина Гребеньовська — "Young and Beautiful"

Роман Вознюк — "Another love"

Мар’яна Щербак — "What are you waiting"

Ірина Шабан — "Ома"

Костянтин Нікулін — "Toxic"

Ярина Малишняк — "Кобра"

Юлія Сидорук — "Вільна"

Діляра Дідаркизи — "My all"

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