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Голос країни 11 сезон 7 випуск: хто потрапив у команди тренерів
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Сьомий випуск 11 сезону головного вокального проєкту України "Голос країни. Перезавантаження" вийшов на телеканалі 1+1 7 березня 2021 року. Дивіться відео усіх виступів та дізнайтеся, хто ж потрапив у команди зіркових тренерів у сьомому ефірі шоу.
У неділю, 7 березня, на телеканалі 1+1 вийшов сьомий випуск одинадцятого сезону популярного українського шоу "Голос країни. Перезавантаження". Цікаво, що у новому сезоні змінився склад зіркових наставників. Тепер у тренерських кріслах сидять Тіна Кароль, Надя Дорофєєва, MONATIK та Олег Винник.
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Тренери через сліпі прослуховування вибирали співаків і співачок у свою команду. При цьому учасникам проєкту було складно, тому що це був останній день вибору наосліп.
Голос країни 11 сезон – дивиться онлайн 7 випуск
Анна Васильєва — "Если я когда-нибудь тебя прощу"
Сергій Лазановський — "You Are The Reason"
Андрій Діденко — "Hold Back The River"
Катерина Гладій — "Ти мій"
Катерина Субботова — "Гора"
Євгеній Шпаченко — "Want To Want Me"
Ярина Гребеньовська — "Young and Beautiful"
Роман Вознюк — "Another love"
Мар’яна Щербак — "What are you waiting"
Ірина Шабан — "Ома"
Костянтин Нікулін — "Toxic"
Ярина Малишняк — "Кобра"
Юлія Сидорук — "Вільна"
Діляра Дідаркизи — "My all"
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