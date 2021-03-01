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Голос країни 11 сезон 6 випуск: хто потрапив у команди тренерів
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Шостий випуск 11 сезону головного вокального проєкту України "Голос країни. Перезавантаження" вийшов на телеканалі 1+1 28 лютого 2021 року. Дивіться відео усіх виступів та дізнайтеся, хто ж потрапив у команди зіркових тренерів у шостому ефірі шоу.
У неділю, 28 лютого, на телеканалі 1+1 вийшов шостий випуск одинадцятого сезону популярного українського шоу "Голос країни. Перезавантаження". Цікаво, що у новому сезоні змінився склад зіркових наставників. Тепер у тренерських кріслах сидять Тіна Кароль, Надя Дорофєєва, MONATIK та Олег Винник.
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Тренери через сліпі прослуховування вибирали співаків і співачок в свою команду. При цьому учасникам проєкту стає все складніше, тому що у зіркових наставників уже багато артистів. А Тіна Кароль першою сьогодні зібрала команду.
Голос країни 11 сезон – дивиться онлайн 6 випуск
Денис Потреваєв — "All By Myself"
Марія Гоур — "Весна"
Нікіта Леонтьєв — "Тебе це може вбити"
Лаура Марті — "Faith"
Анна Гадомич — "Позови меня с собой"
Ілля Ніколаєнко — "Breaking Me"
Вікторія Брехар — "Мудрые деревья"
Ярослав Фролов — "Thinking Out Loud"
Аліса Стрига — "Ворона"
KOLA — "Sexy and I Know It"
Mary Soddy — "Гамерицький край"
Нарам Мумні — "Desert Rose"
Катерина Руденко — "City Of Stars"
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