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Голос країни 11 сезон 6 випуск: хто потрапив у команди тренерів

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Голос країни 11 сезон 6 випуск - фото 1
Голос країни 11 сезон 6 випуск

Шостий випуск 11 сезону головного вокального проєкту України "Голос країни. Перезавантаження" вийшов на телеканалі 1+1 28 лютого 2021 року. Дивіться відео усіх виступів та дізнайтеся, хто ж потрапив у команди зіркових тренерів у шостому ефірі шоу.

У неділю, 28 лютого, на телеканалі 1+1 вийшов шостий випуск одинадцятого сезону популярного українського шоу "Голос країни. Перезавантаження". Цікаво, що у новому сезоні змінився склад зіркових наставників. Тепер у тренерських кріслах сидять Тіна Кароль, Надя Дорофєєва, MONATIK та Олег Винник.

І ще: Голос країни 11 сезон 5 випуск: хто потрапив у команди тренерів

Тренери через сліпі прослуховування вибирали співаків і співачок в свою команду. При цьому учасникам проєкту стає все складніше, тому що у зіркових наставників уже багато артистів. А Тіна Кароль першою сьогодні зібрала команду.

Голос країни 11 сезон – дивиться онлайн 6 випуск

Денис Потреваєв — "All By Myself"

Марія Гоур — "Весна"

Нікіта Леонтьєв — "Тебе це може вбити"

Лаура Марті — "Faith"

Анна Гадомич — "Позови меня с собой"

Ілля Ніколаєнко — "Breaking Me"

Вікторія Брехар — "Мудрые деревья"

Ярослав Фролов — "Thinking Out Loud"

Аліса Стрига — "Ворона"

KOLA — "Sexy and I Know It"

Mary Soddy — "Гамерицький край"

Нарам Мумні — "Desert Rose"

Катерина Руденко — "City Of Stars"

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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