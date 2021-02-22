Голос країни 11 сезон 5 випуск: хто потрапив у команди тренерів

П'ятий випуск 11 сезону головного вокального проєкту України "Голос країни. Перезавантаження" вийшов на телеканалі 1+1 21 лютого 2021 року. Дивіться відео усіх виступів та дізнайтеся, хто ж потрапив у команди зіркових тренерів у п'ятому ефірі шоу.

У неділю, 21 лютого, на телеканалі 1+1 вийшов п'ятий випуск одинадцятого сезону популярного українського шоу "Голос країни. Перезавантаження". Цікаво, що у новому сезоні змінився склад зіркових наставників. Тепер у тренерських кріслах сидять Тіна Кароль, Надя Дорофєєва, MONATIK та Олег Винник.

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Зіркові тренери за допомогою сліпих прослуховувань вибирали співаків і співачок в свою команду.

Голос країни 11 сезон – дивиться онлайн 5 випуск

Євген Шарманов — "Broken People"

Ася Ярмолюк — "Never enough"

Денис Калитовський — "Комета"

Петро Чернишенко — "Say something"

Валерій Мирошниченко — "Survivor"

Анна Бераіа — "Говорила"

Андрій Науменко — "Sweet Child O’ Mine"

Альона Чайка — "Ты не верь слезам"

Володимир Каверін — "Журавлі"

Любов Дробина — "The Hills"

Влад Хохлан — "Maybe I maybe you"

Ірина Васильєва — "Стыцамен"

Вікторія Гнатюк — "У неба попросим"

Яна Загоруйко — "Цвіте терен"

The Alibi Sisters — "Чірібім-чірібом"

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