Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Коронавірус

Голос країни 11 сезон 5 випуск: хто потрапив у команди тренерів

  • 0
Голос країни 11 сезон 5 випуск - фото 1
Голос країни 11 сезон 5 випуск

П'ятий випуск 11 сезону головного вокального проєкту України "Голос країни. Перезавантаження" вийшов на телеканалі 1+1 21 лютого 2021 року. Дивіться відео усіх виступів та дізнайтеся, хто ж потрапив у команди зіркових тренерів у п'ятому ефірі шоу.

У неділю, 21 лютого, на телеканалі 1+1 вийшов п'ятий випуск одинадцятого сезону популярного українського шоу "Голос країни. Перезавантаження". Цікаво, що у новому сезоні змінився склад зіркових наставників. Тепер у тренерських кріслах сидять Тіна Кароль, Надя Дорофєєва, MONATIK та Олег Винник.

І ще: Голос країни 11 сезон 4 випуск: хто потрапив у команди тренерів

Зіркові тренери за допомогою сліпих прослуховувань вибирали співаків і співачок в свою команду.

Голос країни 11 сезон – дивиться онлайн 5 випуск

Євген Шарманов — "Broken People"

Ася Ярмолюк — "Never enough"

Денис Калитовський — "Комета"

Петро Чернишенко — "Say something"

Валерій Мирошниченко — "Survivor"

Анна Бераіа — "Говорила"

Андрій Науменко — "Sweet Child O’ Mine"

Альона Чайка — "Ты не верь слезам"

Володимир Каверін — "Журавлі"

Любов Дробина — "The Hills"

Влад Хохлан — "Maybe I maybe you"

Ірина Васильєва — "Стыцамен"

Вікторія Гнатюк — "У неба попросим"

Яна Загоруйко — "Цвіте терен"

The Alibi Sisters — "Чірібім-чірібом"

Дивіться також: Голос країни 2021: Надія Мейхер влаштувала тренерам сюрприз і виконала французьку пісню

Джерело: Радіо МАСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінювалася спокуслива учениця Наомі Кемпбелл Джордан Данн: фото 18+
  • 16 лютого, 16:21
  • 1168
Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 13 лютого, 17:20
  • 1236
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 4349
Загрузка...
Новини