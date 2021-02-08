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Голос країни 11 сезон 3 випуск: хто потрапив у команди тренерів

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Голос країни 11 сезон 3 випуск - фото 1
Голос країни 11 сезон 3 випуск

Третій випуск 11 сезону головного вокального проєкту України "Голос країни. Перезавантаження" вийшов на телеканалі 1+1 7 лютого 2021 року. Дивіться відео усіх виступів та дізнайтеся, хто ж потрапив у команди зіркових тренерів у третьому ефірі шоу.

У неділю, 7 лютого, на телеканалі 1+1 вийшов третій випуск одинадцятого сезону популярного українського шоу "Голос країни. Перезавантаження". Цікаво, що у новому сезоні змінився склад зіркових наставників. Тепер у тренерських кріслах сидять Тіна Кароль, Надя Дорофєєва, MONATIK та Олег Винник.

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У минулому ефірі глядачі побачили кілька знайомих облич – українських виконавців і музикантів, а також учасників минулих сезонів. У підсумку команди тренерів поповнилися ще 10 новими голосами.

Голос країни 11 сезон – дивиться онлайн 3 випуск

Гордій Старух — "Дубе"

Олександр Біляк — "Break My Heart"

Тарас Осадца — "Я їду додому"

Міла Нітіч — "Look What I Found"

Олександр Тесленко — "Apologize"

Анна Шеррі — "Rock and Roll"

Євгенія Фролова — "Коханці"

Сергій Нейчев — "Чорнобривці"

Андріан Попович — "Made to love"

Саулє Жумабєкова — "Я все еще люблю"

Доменіка Ющенко — "Плакала"

Марія Рак — "Queen of the night"

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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