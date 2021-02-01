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Голос країни 11 сезон 2 випуск: хто потрапив у команди тренерів
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Другий випуск 11 сезону головного вокального проєкту України "Голос країни. Перезавантаження" вийшов на телеканалі 1+1 31 січня 2021 року. Дивіться відео усіх виступів та дізнайтеся, хто ж потрапив у команди зіркових тренерів у другому ефірі шоу.
У неділю, 31 січня, на телеканалі 1+1 вийшов другий випуск одинадцятого сезону популярного українського шоу "Голос країни. Перезавантаження". Цікаво, що у новому сезоні змінився склад зіркових наставників. Тепер у тренерських кріслах сидять Тіна Кароль, Надя Дорофєєва, MONATIK та Олег Винник.
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У минулому ефірі Тіна Кароль і Олег Винник запросили в свої команди лише по одному учаснику, Надія Дорофєєва – двох, а Дмитро Монатік – трьох. У другому випуску учасниками "Голосу країни" стали ще дев'ять музикантів.
Голос країни 11 сезон – дивиться онлайн 2 випуск
Богдан Муха — "Show must go on"
Галина Куришко — "Соловей"
Олександр Ткачук — "L.O.V.E"
Nikita Lomakin — "My heart will go on"
Олександра Ганапольська — "Moi Lolita"
Юлія Тимочко — "Wonderfull life"
Олександр Лім — "Там, де нас нема"
Євгенія Семьохіна — "Сильно"
В’ячеслав Пітак — "Numb"
Ілля Рєзніков — "Два вікна"
Діана Стєбакова — "Пьяное солнце"
Анастасія Буханцова — "У мене немає дому"
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