Голос країни 11 сезон 12 випуск: як пройшов перший прямий ефір

Дванадцятий випуск 11 сезону головного вокального проєкту України "Голос країни. Перезавантаження" вийшов на телеканалі 1+1 11 квітня 2021 року. Дивіться відео усіх виступів та дізнайтеся, хто ж пройшов у півфінал під час першого прямого ефіру у дванадцятому епізоді.

Головне вокальне шоу України продовжує дивувати! У неділю, 11 квітня, на телеканалі 1+1 вийшов дванадцятий випуск одинадцятого сезону популярного проєкту "Голос країни. Перезавантаження". Цікаво, що у новому сезоні змінився склад зіркових наставників. Тепер у тренерських кріслах сидять Тіна Кароль, Надя Дорофєєва, MONATIK та Олег Винник, передає Радіо MAXIMUM.

До слова: Голос країни 2021: список, хто пройшов у прямі ефіри 11 сезону

Це був перший прямий ефір вокального шоу в цьому сезоні. Учасники усіх команд боролися за право пройти у півфінал. А тренери проєкту неодноразово пересвідчилися, що 11 сезон – найсильніший.

Голос країни 11 сезон – дивиться онлайн 12 випуск

Андрій Науменко — "7 Nation Army"

Ілля Ніколаєнко — "Жди меня"

Ілля Резніков — "I was made for loving you, baby"

Ірина Ебралідзе — "Hallelujah"

Сергій Лазановський — "Черемшина"

Галина Куришко — "Квітка-Душа"

Богдан Муха — "Bohemian Rhapsody"

Діляра Дідаркизи — "Кукушка"

Андрій Кудінов — "Smells like teen spirit"

Сергій Нейчев — "Ти дочекайся мене"

Тьома Паучек — "Impossible"

Саша Таб — "Дикі танці"

KOLA — "I see red"

Володимир Хоменко — "Juice"

Анастасія Буханцова — "Люди як кораблі"

Юлія Тимочко — "All the man that I need"

NIKITA LOMAKIN — "Одинокая"

Денис Калитовський — "Watermelon sugar"

Катерина Гладій — "Вище неба"

Міла Нітіч — "Malade"

Дивіться також: Голос країни 11 сезон 11 випуск: як пройшли другі вокальні нокаути учасників