Голос країни 11 сезон 10 випуск: як пройшли перші вокальні нокаути учасників

Десятий випуск 11 сезону головного вокального проєкту України "Голос країни. Перезавантаження" вийшов на телеканалі 1+1 28 березня 2021 року. Дивіться відео усіх виступів та дізнайтеся, хто ж пройшов далі під час перших вокальних нокаутів у десятому ефірі шоу.

Головне вокальне шоу України продовжує дивувати! У неділю, 28 березня, на телеканалі 1+1 вийшов десятий випуск одинадцятого сезону популярного проєкту "Голос країни. Перезавантаження". Цікаво, що у новому сезоні змінився склад зіркових наставників. Тепер у тренерських кріслах сидять Тіна Кароль, Надя Дорофєєва, MONATIK та Олег Винник.

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Сьогодні пройшли перші вокальні нокаути, в яких брали участь підопічні Дмитра Монатіка і Олега Винника. Учасники двох команд боролися за право співати в прямих ефірах.

Голос країни 11 сезон – дивиться онлайн 10 випуск

Тьома Паучек — "Розпрягайте, хлопці, коней"

Андрій Смерека — "I don’t wanna be you anymore"

Любов Дробина — "Welcome to Burlesque"

Анна Гадомич та Олександр Біляк — "Не йди"

Володимир Хоменко — "Pray"

Саша Таб — "Sun Is Shining"

Вікторія Брехар — "О тебе/Ветер надежды"

KOLA — "Злива"

Анастасія Буханцова — "Ніжно"

Анна Шеррі — "Bad guy"

Галина Куришко — "Галина Гуляла"

Сергій Нейчев — "Jamaica"

Андрій Кудінов — "Забери"

Віталій Борисюк — "Phantom of the opera"

Діляра Дідаркизи — "Ноченька"

Андрій Діденко — "Relax"

Лаура Марті — "I put a spell on you"

Богдан Муха — "Танцы на стеклах"

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