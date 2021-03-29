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Голос країни 11 сезон 10 випуск: як пройшли перші вокальні нокаути учасників
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Десятий випуск 11 сезону головного вокального проєкту України "Голос країни. Перезавантаження" вийшов на телеканалі 1+1 28 березня 2021 року. Дивіться відео усіх виступів та дізнайтеся, хто ж пройшов далі під час перших вокальних нокаутів у десятому ефірі шоу.
Головне вокальне шоу України продовжує дивувати! У неділю, 28 березня, на телеканалі 1+1 вийшов десятий випуск одинадцятого сезону популярного проєкту "Голос країни. Перезавантаження". Цікаво, що у новому сезоні змінився склад зіркових наставників. Тепер у тренерських кріслах сидять Тіна Кароль, Надя Дорофєєва, MONATIK та Олег Винник.
До слова: Голос країни 2021: які учасники потрапили в команди 11 сезону
Сьогодні пройшли перші вокальні нокаути, в яких брали участь підопічні Дмитра Монатіка і Олега Винника. Учасники двох команд боролися за право співати в прямих ефірах.
Голос країни 11 сезон – дивиться онлайн 10 випуск
Тьома Паучек — "Розпрягайте, хлопці, коней"
Андрій Смерека — "I don’t wanna be you anymore"
Любов Дробина — "Welcome to Burlesque"
Анна Гадомич та Олександр Біляк — "Не йди"
Володимир Хоменко — "Pray"
Саша Таб — "Sun Is Shining"
Вікторія Брехар — "О тебе/Ветер надежды"
KOLA — "Злива"
Анастасія Буханцова — "Ніжно"
Анна Шеррі — "Bad guy"
Галина Куришко — "Галина Гуляла"
Сергій Нейчев — "Jamaica"
Андрій Кудінов — "Забери"
Віталій Борисюк — "Phantom of the opera"
Діляра Дідаркизи — "Ноченька"
Андрій Діденко — "Relax"
Лаура Марті — "I put a spell on you"
Богдан Муха — "Танцы на стеклах"
Дивіться також: Голос країни 11 сезон 9 випуск: як пройшли вокальні бої учасників
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