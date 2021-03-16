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Голос країни 2021: які учасники потрапили в команди 11 сезону

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Тренери вибрали учасників Голосу 11 - фото 1
Тренери вибрали учасників Голосу 11

Тренери шоу Голос країни 2021 знайшли талановитих співаків, які змагатимуться за перемогу в 11 сезоні. Зіркові наставники проєкту остаточно сформували свої команди. Дізнайтеся, які ж учасники пройшли далі!

Голос країни 11 – ювілейний сезон шоу в Україні. За попередні випуски зіркові тренери проєкту Надя Дорофєєва, Тіна Кароль, МONATIK і Олег Винник остаточно зібрали свої команди. Усі наставники зібрали по 16 учасників, але тренери можуть ще викрасти учасників з інших команд.

Тут більше: Михайло Заливако – Холостяк 11 сезону: біографія і факти про особисте життя

До вашої уваги повний список щасливчиків, які поборються за перемогу в шоу та головне звання Голосу країни.

Учасники проєкту Голос країни 2021

Команда MONATIK

Вже відомий та досвічений тренер дорослого Голосу Діма Монатік сформував свою команду з сильних 16 співаків!

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MONATIK

Під його наставництвом продовжать участь у шоу такі вокалісти:

  • Аліса Стрига
  • Марія Рак
  • Анна Гадомич
  • Тьома Паучек
  • KOLA
  • Саша Таб
  • Анастасія Буханцова
  • Олександра Ганапольська
  • Олександр Біляк
  • Любов Дробина
  • Євгенія Сємьохіна
  • Володимир Хоменко
  • Катя Гладій
  • Ірина Бояркіна
  • Андрій Смерека
  • Рудольф Афіцерян
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Команда Монатіка

Команда Тіни Кароль

Тренер-переможець кількох попередніх сезонів Тіна Кароль теж знайшла гідних співаків у свою команду.

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Тіна Кароль

За попередні випуски поп-діва відібрала 16 найкращих вокалістів, які змагатимуться у "Перезавантаженні":

  • Юлія Вітранюк
  • Євгенія Фролова
  • Денис Калитовський
  • Mary Soddy
  • Надія Мейхер
  • Саулє Жумабекова
  • Яна Загоруйко
  • Денис Потреваєв
  • Вікторія Гнатюк
  • Вікторія Брехар
  • Юлія Тимочко
  • Нікіта Ломакін
  • Міла Нітіч
  • Нарам Мумні
  • Олександр Тесленко
  • Віктор Нікіфоров
Голос країни 2021: які учасники потрапили в команди 11 сезону - фото 451704
Голос країни 2021: які учасники потрапили в команди 11 сезону - фото 451705
Голос країни 2021: які учасники потрапили в команди 11 сезону - фото 451702
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Команда Тіни

Команда Олега Винника

Новий тренер українського Голосу укомплектував свою команду останнім. На останній день відбору в Олега залишилося найбільше вільних місць, проте він все ж заповнив їх хорошими співаками.

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Олег Винник

Прямуватимуть із ним до перемоги такі співаки:

  • Анна Бераіа
  • Віталій Борисюк
  • Сергій Коваленко
  • Сергій Нейчев
  • Анна Шеррі
  • Ярина Малишняк
  • Андрій Діденко
  • Folk Ladies
  • Богдан Муха
  • Діляра Дідаркизи
  • Ірина Шабан
  • Костянтин Нікулін
  • Андрій Кудінов
  • Галина Куришко
  • Володимир Каверін
  • Роман Семенчук
Голос країни 2021: які учасники потрапили в команди 11 сезону - фото 451687
Голос країни 2021: які учасники потрапили в команди 11 сезону - фото 451688
Голос країни 2021: які учасники потрапили в команди 11 сезону - фото 451690
Команда Олега Винника - фото 451691
Команда Олега Винника

Команда Наді Дорофєєвої

А от співачка Додо зібрала повну команду раніше, за Олега.

Дорофєєва - фото 451701
Дорофєєва
Відтак, зіркова тренерка зібрала 16 учасників у свою команду:
  • Альона Левашова
  • Андрій Науменко
  • Ілля Ніколаєнко
  • Олександр Лім
  • Ірина Ебралідзе
  • Євген Шарманов
  • Ярина Гребеньовська
  • Роман Вознюк
  • Гордій Старух
  • Ілля Рєзніков
  • Лаура Марті
  • Петро Чернишенко
  • Нікіта Лєонтьєв
  • Катерина Субботова
  • Владислав Хохлан
  • Сергій Лазановський
Голос країни 2021: які учасники потрапили в команди 11 сезону - фото 451697
Голос країни 2021: які учасники потрапили в команди 11 сезону - фото 451700
Голос країни 2021: які учасники потрапили в команди 11 сезону - фото 451699
Команда Додо - фото 451698
Команда Додо

А хто з учасників є вашим фаворитом? Пишіть у коментарях!

Дивіться також: Учасниці Від пацанки до панянки 2021: біографія і фото 5 сезону

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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