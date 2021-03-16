На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Голос країни 2021: які учасники потрапили в команди 11 сезону
-
- 43
Тренери шоу Голос країни 2021 знайшли талановитих співаків, які змагатимуться за перемогу в 11 сезоні. Зіркові наставники проєкту остаточно сформували свої команди. Дізнайтеся, які ж учасники пройшли далі!
Голос країни 11 – ювілейний сезон шоу в Україні. За попередні випуски зіркові тренери проєкту Надя Дорофєєва, Тіна Кароль, МONATIK і Олег Винник остаточно зібрали свої команди. Усі наставники зібрали по 16 учасників, але тренери можуть ще викрасти учасників з інших команд.
Тут більше: Михайло Заливако – Холостяк 11 сезону: біографія і факти про особисте життя
До вашої уваги повний список щасливчиків, які поборються за перемогу в шоу та головне звання Голосу країни.
Учасники проєкту Голос країни 2021
Команда MONATIK
Вже відомий та досвічений тренер дорослого Голосу Діма Монатік сформував свою команду з сильних 16 співаків!
Під його наставництвом продовжать участь у шоу такі вокалісти:
- Аліса Стрига
- Марія Рак
- Анна Гадомич
- Тьома Паучек
- KOLA
- Саша Таб
- Анастасія Буханцова
- Олександра Ганапольська
- Олександр Біляк
- Любов Дробина
- Євгенія Сємьохіна
- Володимир Хоменко
- Катя Гладій
- Ірина Бояркіна
- Андрій Смерека
- Рудольф Афіцерян
Команда Тіни Кароль
Тренер-переможець кількох попередніх сезонів Тіна Кароль теж знайшла гідних співаків у свою команду.
За попередні випуски поп-діва відібрала 16 найкращих вокалістів, які змагатимуться у "Перезавантаженні":
- Юлія Вітранюк
- Євгенія Фролова
- Денис Калитовський
- Mary Soddy
- Надія Мейхер
- Саулє Жумабекова
- Яна Загоруйко
- Денис Потреваєв
- Вікторія Гнатюк
- Вікторія Брехар
- Юлія Тимочко
- Нікіта Ломакін
- Міла Нітіч
- Нарам Мумні
- Олександр Тесленко
- Віктор Нікіфоров
Команда Олега Винника
Новий тренер українського Голосу укомплектував свою команду останнім. На останній день відбору в Олега залишилося найбільше вільних місць, проте він все ж заповнив їх хорошими співаками.
Прямуватимуть із ним до перемоги такі співаки:
- Анна Бераіа
- Віталій Борисюк
- Сергій Коваленко
- Сергій Нейчев
- Анна Шеррі
- Ярина Малишняк
- Андрій Діденко
- Folk Ladies
- Богдан Муха
- Діляра Дідаркизи
- Ірина Шабан
- Костянтин Нікулін
- Андрій Кудінов
- Галина Куришко
- Володимир Каверін
- Роман Семенчук
Команда Наді Дорофєєвої
А от співачка Додо зібрала повну команду раніше, за Олега.
- Альона Левашова
- Андрій Науменко
- Ілля Ніколаєнко
- Олександр Лім
- Ірина Ебралідзе
- Євген Шарманов
- Ярина Гребеньовська
- Роман Вознюк
- Гордій Старух
- Ілля Рєзніков
- Лаура Марті
- Петро Чернишенко
- Нікіта Лєонтьєв
- Катерина Субботова
- Владислав Хохлан
- Сергій Лазановський
А хто з учасників є вашим фаворитом? Пишіть у коментарях!
Дивіться також: Учасниці Від пацанки до панянки 2021: біографія і фото 5 сезону
-
19:12Xiaomi Mi11 обійшов Samsung Galaxy S21 Ultra в тесті на ремонтопридатність
-
18:53Лікарі розповіли, чи допомагає вода прискорити метаболізм
-
18:33Смачно і некалорійно: рецепт плову менше 500 ккал
-
18:16Гороскоп на 17 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50The Irregulars: дивіться трейлер серіалу від Netflix про Шерлока Холмса і його помічників
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
17:41Рідкісний Lamborghini Countach пустять з молотка за 425 тисяч доларів
-
17:24Хейлі Бібер вразила фігурою у відвертому боді
-
17:13Спокуслива та стильна: Періс Хілтон знялася в рекламній кампанії Lanvin
-
16:53Що буде, якщо довго не чистити зуби
-
16:42Shine bright like a diamond: Xiaomi випустила діамантову версію Mi11
-
16:21Як змінювалася сексуальна наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес: фото 18+
-
16:09Ентоні Хопкінс став найстаршим номінантом Оскара у категорії Кращий актор
-
15:53Креативний директор Porsche представив колаборацію з Porsche: стильне відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:33Надрукований квартал: у Каліфорнії з'явиться комплекс будинків, створених на 3D-принтері
-
15:15Чотири повсякденні звички, які погіршують наше життя
-
14:56iPhone 12 успадкував відому проблему iPhone 5: що з ним не так
-
14:40Голос країни 2021: які учасники потрапили в команди 11 сезону
-
14:32Пишна завивка і яскравий макіяж: Юлія Саніна здивувала новим образом
-
14:14Проблеми з мережею та сусід з дрилем: Zoom Escaper імітує неполадки, щоб уникнути дзвінка
-
13:43Як COVID-19 відбивається на психіці перехворілих
-
13:17Леся Нікітюк розбурхала мережу зухвалим образом у шкіряних штанах
-
12:59У США запустили додаток з голосовими повідомленнями: чим він відрізняється від Clubhouse
-
12:44Названі несподівані причини появи лупи
-
16:21Як змінювалася сексуальна наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес: фото 18+
-
14:40Голос країни 2021: які учасники потрапили в команди 11 сезону
-
11:45Гороскоп на квітень 2021: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 березня
-
07:19Цей старий Volvo продають за 20 мільйонів доларів, і ось чому
- 15 березня
-
20:42Схуднути раз і назавжди: 5 секретів спортивної фігури
-
18:00Голлівудські актори у своїй першій та крайній на цей момент ролі
-
14:45Для релаксу і міцного здоров'я: названі корисні властивості какао
-
11:15Греммі 2021: оголошені найкращі пісні та співаки року
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 березня
-
08:50Голос країни 11 сезон 8 випуск: як пройшли перші вокальні бої учасників
- 14 березня
-
20:50Дівчина тижня: розкута американська модель Рейчел Кук, яка обожнює голі фото (18+)
-
17:55Чи можна тримати шини на балконі: як правильно зберігати зимову гуму до наступного сезону
-
14:53Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:55Музичні новинки березня: плейлист популярних пісень для хорошого настрою
-
09:31Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 березня
-
08:48Чому правильне харчування може стати причиною набору ваги: пояснення лікарів
- 13 березня
-
21:49У яких пар знаків Зодіаку буде найкращий секс: інтимна сумісність
-
18:16Експерти назвали автовиробників з найкращими дилерами: перше місце за німцями
-
15:15Країни з найдешевшим і найдорожчим стаціонарним інтернетом
-
12:15Золота малина-2021: стали відомі номінанти антипремії
-
09:46Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 березня
-
08:48Як обід за робочим столом може впливати на вашу продуктивність
- 12 березня
-
21:49Не вершниця: науковці назвали найнебезпечнішу секс-позу для чоловіків
-
18:17Три продукти, від яких варто відмовитися, якщо ви хочете наростити м'язову масу