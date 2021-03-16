Голос країни 2021: які учасники потрапили в команди 11 сезону

Тренери шоу Голос країни 2021 знайшли талановитих співаків, які змагатимуться за перемогу в 11 сезоні. Зіркові наставники проєкту остаточно сформували свої команди. Дізнайтеся, які ж учасники пройшли далі!

Голос країни 11 – ювілейний сезон шоу в Україні. За попередні випуски зіркові тренери проєкту Надя Дорофєєва, Тіна Кароль, МONATIK і Олег Винник остаточно зібрали свої команди. Усі наставники зібрали по 16 учасників, але тренери можуть ще викрасти учасників з інших команд.

Тут більше: Михайло Заливако – Холостяк 11 сезону: біографія і факти про особисте життя

До вашої уваги повний список щасливчиків, які поборються за перемогу в шоу та головне звання Голосу країни.

Учасники проєкту Голос країни 2021

Команда MONATIK

Вже відомий та досвічений тренер дорослого Голосу Діма Монатік сформував свою команду з сильних 16 співаків!

MONATIK

Під його наставництвом продовжать участь у шоу такі вокалісти:

Аліса Стрига

Марія Рак

Анна Гадомич

Тьома Паучек

KOLA

Саша Таб

Анастасія Буханцова

Олександра Ганапольська

Олександр Біляк

Любов Дробина

Євгенія Сємьохіна

Володимир Хоменко

Катя Гладій

Ірина Бояркіна

Андрій Смерека

Рудольф Афіцерян

Команда Монатіка

Команда Тіни Кароль

Тренер-переможець кількох попередніх сезонів Тіна Кароль теж знайшла гідних співаків у свою команду.

Тіна Кароль

За попередні випуски поп-діва відібрала 16 найкращих вокалістів, які змагатимуться у "Перезавантаженні":

Юлія Вітранюк

Євгенія Фролова

Денис Калитовський

Mary Soddy

Надія Мейхер

Саулє Жумабекова

Яна Загоруйко

Денис Потреваєв

Вікторія Гнатюк

Вікторія Брехар

Юлія Тимочко

Нікіта Ломакін

Міла Нітіч

Нарам Мумні

Олександр Тесленко

Віктор Нікіфоров

Команда Тіни

Команда Олега Винника

Новий тренер українського Голосу укомплектував свою команду останнім. На останній день відбору в Олега залишилося найбільше вільних місць, проте він все ж заповнив їх хорошими співаками.

Олег Винник

Прямуватимуть із ним до перемоги такі співаки:

Анна Бераіа

Віталій Борисюк

Сергій Коваленко

Сергій Нейчев

Анна Шеррі

Ярина Малишняк

Андрій Діденко

Folk Ladies

Богдан Муха

Діляра Дідаркизи

Ірина Шабан

Костянтин Нікулін

Андрій Кудінов

Галина Куришко

Володимир Каверін

Роман Семенчук

Команда Олега Винника

Команда Наді Дорофєєвої

А от співачка Додо зібрала повну команду раніше, за Олега.

Дорофєєва

Відтак, зіркова тренерка зібрала 16 учасників у свою команду:

Альона Левашова

Андрій Науменко

Ілля Ніколаєнко

Олександр Лім

Ірина Ебралідзе

Євген Шарманов

Ярина Гребеньовська

Роман Вознюк

Гордій Старух

Ілля Рєзніков

Лаура Марті

Петро Чернишенко

Нікіта Лєонтьєв

Катерина Субботова

Владислав Хохлан

Сергій Лазановський

Команда Додо

А хто з учасників є вашим фаворитом? Пишіть у коментарях!

Дивіться також: Учасниці Від пацанки до панянки 2021: біографія і фото 5 сезону