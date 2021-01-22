На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Оля Полякова жорстко прокоментувала мовний закон
-
- 1
Українська артистка Оля Полякова розповіла, що думає про мовний закон, який набрав чинності 16 січня. Свою думку зірка опублікувала в Instagram-stories.
Цього разу Оля Полякова розмовляла чистою українською мовою, попри те, що зазвичай використовує російську.
І ще: Оля Полякова в бікіні викликала неоднозначну реакцію мережі
Жінка висловила підтримку новому закону, який зобов'язує всіх постачальників послуг в Україні спілкуватися з клієнтами виключно державною мовою, якщо не надійшло окреме прохання споживача говорити іншою мовою.
"Люди добрі, а ви бачили, щоб у Франції говорили італійською, а в Італії французькою? Або чи хочуть розмовляти американці іншою мовою, крім англійської. Люди, у нас має бути наша українська мова. Може, це когось і дратує, але в майбутньому ваші діти розмовлятимуть українською, і це прекрасно. Адже для того, щоб усвідомити, що ти українець, треба знати свою мову і треба нею розмовляти. Чому ми в нашій країні розмовляємо чужою мовою?", – прокоментувала Оля.
Співачка також сказала, що не розуміє людей, які виступають проти нещодавно ухваленого закону. Варто відзначити, що Оля Полякова не вперше стає на захист української мови. Раніше вона критикувала народних депутатів за те, що вони говорять російською.
Це цікаво: Рятувальниці Малібу: Оля Полякова з донькою приміряли спокусливі бікіні
-
17:39Тіктокер з Канади розповів, як йому живеться зі 150 братами та сестрами
-
17:25Netflix продовжив серіал Бріджертони на другий сезон: перший тизер
-
17:11Список смартфонів і планшетів Apple, які не отримають iOS 15
-
16:53Які знаки Зодіаку в лютому закохаються до нестями: їх лише три
-
16:41Вихід нового фільму про Джеймса Бонда знову перенесли: нова дата прем'єри
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
16:21Цей фрукт ефективно знижує рівень цукру в крові
-
16:09Джіджі Хадід і Зейн Малік розсекретили ім'я своєї донечки
-
15:52З Mazda MX-5 зробили родстер у стилі ретро: круті фото
-
15:30Шрі-Ланка офіційно відкрила кордони для туристів з усього світу, але з новими правилами
-
15:12Маніфест музичного бачення наших предків: Go_A представили кліп на пісню ШУМ
-
14:53Snapdragon VS Exynos: блогери порівняли дві версії Samsung Galaxy S21 Ultra у бенчмарку
-
14:36У Німеччині з'явилася Біблія, яку адаптували для покоління Z
-
14:18Як виглядають замерзлі водойми в зоні відчуження Чорнобильської АЕС
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:50Міс Україна Всесвіт-2014 вперше стала мамою
-
13:41У Києві сміттєвоз розтрощив десяток авто: фотофакт
-
13:30Ображений наречений жбурнув торт в обличчя коханої: епічне весільне відео
-
13:19У далекій галактиці зафіксували найзагадковіші спалахи: фото
-
12:59#saveGeekJournal: YouTube заблокував канал кінооглядів Тайлера Андерсона через скарги 1+1
-
12:46Як позбутися стресу через карантин і локдаун
-
12:24Учені вперше створили 3D-зображення коронавірусу: відео
-
11:51Дженіфер Лопес вразила мережу розкішним образом на інавгурації Джо Байдена: фото
-
11:23У Nissan показали концепт ідеального авто для подорожей взимку: фото
-
10:54Привітання з Днем Соборності України 2021 у віршах, прозі та картинках
-
15:30Шрі-Ланка офіційно відкрила кордони для туристів з усього світу, але з новими правилами
-
12:59#saveGeekJournal: YouTube заблокував канал кінооглядів Тайлера Андерсона через скарги 1+1
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 січня
- 21 січня
-
20:20Титанік, Основний інстинкт та 50 відтінків сірого: чи реалістичні сцени сексу у кіно
-
15:55Кумедні та епічні фото готелів на Airbnb, які дивують
-
12:22Виберіть карту і отримайте передбачення на найближчий час
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 січня
-
07:19Погода в Україні 21 січня: у яких областях буде найтепліше
- 20 січня
-
20:2045-річна модель Playboy знайшла спосіб знову помолодшати (фото 18+)
-
17:17Корисні лайфхаки, як використовувати оцет та соду у побуті
-
14:20Чого не можна робити при запуску двигуна у мороз: найпоширеніші помилки майже усіх водіїв
-
11:33Собаки, які кардинально змінились після стрижки: епічні фото
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 січня
-
07:33Найкращі сімейні позашляховики і кросовери: ТОП-3
- 19 січня
-
20:20Моделі vs звичайна жінка: комедіантка відтворює ефектні фото зірок (18+)
-
18:52Три залізних правила корисної кави
-
16:21Як змінювалася найбільш високооплачувана модель 2020 року Кара Делевінь: фото 18+
-
14:45ТОП 5 порад, як можна використовувати засіб для миття вікон: не лише для скла
-
12:19Водохреще 2021: як зірки українського шоу-бізнесу привітали зі святом
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 січня
-
07:20З'явилися подробиці про перший незвичайний електрокар Rolls-Royce
- 18 січня
-
20:4919 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:43Названі найжорстокіші серіали в історії телебачення: не для слабкодухих
-
17:17Правило 5 секунд: як взятися за будь-яку справу без ліні та сумнівів
-
14:18Viber стане платним: новий фейк шириться у мережі