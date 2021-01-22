Оля Полякова жорстко прокоментувала мовний закон

Українська артистка Оля Полякова розповіла, що думає про мовний закон, який набрав чинності 16 січня. Свою думку зірка опублікувала в Instagram-stories.

Цього разу Оля Полякова розмовляла чистою українською мовою, попри те, що зазвичай використовує російську.

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Жінка висловила підтримку новому закону, який зобов'язує всіх постачальників послуг в Україні спілкуватися з клієнтами виключно державною мовою, якщо не надійшло окреме прохання споживача говорити іншою мовою.

"Люди добрі, а ви бачили, щоб у Франції говорили італійською, а в Італії французькою? Або чи хочуть розмовляти американці іншою мовою, крім англійської. Люди, у нас має бути наша українська мова. Може, це когось і дратує, але в майбутньому ваші діти розмовлятимуть українською, і це прекрасно. Адже для того, щоб усвідомити, що ти українець, треба знати свою мову і треба нею розмовляти. Чому ми в нашій країні розмовляємо чужою мовою?", – прокоментувала Оля.

Співачка також сказала, що не розуміє людей, які виступають проти нещодавно ухваленого закону. Варто відзначити, що Оля Полякова не вперше стає на захист української мови. Раніше вона критикувала народних депутатів за те, що вони говорять російською.

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