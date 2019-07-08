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Голос Діти 5: які зірки виступили у суперфіналі
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Суперфінал проєкту Голос Діти 5 вразив не лише виступами учасників, а й запрошених зірок. Переможниця Євробачення 2018 NETTA, KAZKA, The Hardkiss та багато інших - дивіться всі виступи на Радіо МАКСИМУМ!
Фінал 5 сезону шоу Голос Діти відзначився не лише напруженою боротьбою учасників, яка завершила перемогою талановитого грузина Олександра Зазарашвілі. 7 випуск також потішив шанувальників яскравими виступами українських та закордонних зірок. Зацініть!
До теми: Олександр Зазарашвілі – переможець шоу Голос Діти 5: біографія і відео виступів
Розпочала суперфінал "Голос. Діти" ізраїльська співачка Netta, яка у 2018 році перемогла на Євробаченні. Вона заспівала разом з усіма учасниками шоу свій відомий трек Toy.
Також на сцені Голосу з'явилась і українська команда з не менш хітовими композиціями, а саме гурт KAZKA з новинкою "Пісня сміливих дівчат".
Потішили своєю появою і рок-гурт The Hardkiss, який виконав пісню "Серце", зворушивши увесь зал.
Своїм гарячим виступом захопила і юна виконавиця Michelle Andrade зі свіжою піснею "Tranquila".
Традиційно, зі сцени виступила і Джамала із хвилюючою "Solo".
Ще однією несподіванкою стала поява переможниці 4 сезону "Голосу. Діти" Данелії Тулешової разом з MONATIK, які виконали трек "Добеги".
Також Netta і завершила ефектне шоу, презентувавши свій новенький хіт Nana Banana.
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