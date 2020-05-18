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Голлівудська актриса показала макіяж у виконанні 4-річної доньки

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Єва Мендес - фото 1
Єва Мендес / instagram

Актриса Єва Мендес поділилася знімком, на якому все її обличчя розмальоване різнокольоровими фарбами.

Популярна актриса Єва Мендес показала макіяж "у стилі Пікассо", який їй зробили дочки. Знімок з'явився на сторінці зірки в Instagram.

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Артистка зображена з блакитними тінями на повіках, яскравим рум'янцем і розмальованим різнокольоровими фарбами чолом. Зірка зазначила, що їх з Раяном Гослінгом дочки 5-річна Есмеральда і 4-річна Амада зробили їй макіяж. У коментарі актриса зазначила, що "вони перемогли".

Знімок зібрав понад 102 тисячі лайків і безліч коментарів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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