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Голлівуд відмовиться від секс-сцен в кіно через пандемію коронавірусу

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Голлівуд відмовиться від секс-сцен в кіно через пандемію коронавірусу - фото 1

За словами інсайдерів, згідно з інструкцією, яку отримали голлівудські кінематографісти, інтимні епізоди повинні бути переписані в сценаріях фільмів, скасовані або ж створені за допомогою комп'ютерної графіки.

Як повідомляється, на знімальних майданчиках будуть посилені заходи санітарного контролю: більше там не буде шведського столу, кожен день акторів і команди будуть перевіряти на наявність коронавірусу, а портативний реквізит після кожної зміни будуть прати.

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"Оскільки кіноіндустрія сподівається відновити виробництво з 12 червня після закриття в умовах глобальної пандемії, кінематографісти отримали інструкції, в яких зазначено слідувати заходам соціального дистанціювання. І також вони повинні дотримуватися прописаних правил про заміну інтимних епізодів", – йдеться в повідомленні.

Голлівуд відмовиться від секс-сцен в кіно через пандемію коронавірусу - фото 408748

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Джерело: dailymail
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