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Кіану Рівз неймовірний: дублер розповів про доброту зірки
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Актору Кіану Рівзу вдається щоразу вражати публіку своєю доброзичливістю, а також не потрапляти у різні халепи з медіа. Цього разу про чудовий характер зірки "Матриці" та "Джона Уіка" розповів його дублер.
Поки знаменитості потрапляються у різноманітні скандали, то кожна поява Кіану Рівза змушує його шанувальників захоплюватись. Не винятком є і його колеги по знімальних майданчиках, які теж не зі слів знають про позитивні риси актора. Нещодавно його дублер та каскадер Джеремі Фрай поділився своїми думками про Кіану в інтерв'ю Metro UK.
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"Він абсолютно безкорисливий, дуже добрий, працьовитий. Все хороше, що ви про нього чули – це правда на 110%", – наголосив він. Також Фрай додав, що актор дуже критично ставиться до себе і власної роботи, тому чимало трюків виконує сам.
Але це не заважає йому бути дуже відкритим та доброзичливим. Як розповів каскадер, Кіану навіть якось просто орендував на два дні легендарну гоночну трасу Лагуна Сека у Каліфорнії, куди запросив кілька десятків друзів та знайомих.
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