Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Кіану Рівз неймовірний: дублер розповів про доброту зірки

  • 11
Чому Кіану Рівз такий крутий - фото 1
Чому Кіану Рівз такий крутий / Insider

Актору Кіану Рівзу вдається щоразу вражати публіку своєю доброзичливістю, а також не потрапляти у різні халепи з медіа. Цього разу про чудовий характер зірки "Матриці" та "Джона Уіка" розповів його дублер.

Поки знаменитості потрапляються у різноманітні скандали, то кожна поява Кіану Рівза змушує його шанувальників захоплюватись. Не винятком є і його колеги по знімальних майданчиках, які теж не зі слів знають про позитивні риси актора. Нещодавно його дублер та каскадер Джеремі Фрай поділився своїми думками про Кіану в інтерв'ю Metro UK.

І ще: Користувачі мережі виявити секретну сторінку Бена Аффлека в інстаграмі

"Він абсолютно безкорисливий, дуже добрий, працьовитий. Все хороше, що ви про нього чули це правда на 110%", – наголосив він. Також Фрай додав, що актор дуже критично ставиться до себе і власної роботи, тому чимало трюків виконує сам.

Але це не заважає йому бути дуже відкритим та доброзичливим. Як розповів каскадер, Кіану навіть якось просто орендував на два дні легендарну гоночну трасу Лагуна Сека у Каліфорнії, куди запросив кілька десятків друзів та знайомих.

via GIPHY

Читайте також: З Кріпосної у Холостячку: Ксенія Мішина вразила мережу несподіваною заявою

Джерело: Kanobu
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 120
Анджеліні Джолі – 45 років: 8 найкращих ролей іменинниці
  • 04 червня, 16:21
  • 1421
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2356675
Загрузка...
Новини