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Київський викладач показав рекордну шпаргалку
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У мережі з'явився знімок рекордної шпаргалки для іспитів в університеті, яка була написана від руки. Фото опублікував колишній викладач Університету імені Тараса Шевченка в Києві Євген Магда.
Чоловік був викладачем історії в університеті. Він написав пост, в якому опублікував знімок неймовірно довгої шпаргалки. За словами екс-викладача, довжина рукописної підказки становить 180 сантиметрів. Вона була написана для іспиту з предмета "Нова історія Європи та Америки 1861-1918 років".
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Магда уточнив, що забрав у студента цей "артефакт" близько 10 років тому. "Це вам не гуглити", – коротко підписав допис користувач мережі.
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