Чому варто йти на фільм Капітан Марвел: рецензія зі спойлерами

Фільм Капітан Марвел став першим сольником про жінку-супергероя у кіновсесвіті Marvel. Чи варто дивитись фільм і які спойлери до месників показали у кінотеатрах - читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Фільм Капітан Марвел вже вийшов в український прокат і встиг зібрати чимало коментарів та рецензій, які розходяться у думках. Розповідаємо про плюси та мінуси нової стрічки від Marvel, яка стала першим сольним фільмом про жінку-супергероя. Чи варто піти на Капітана Марвел і на що чекати – читайте на Радіо МАКСИМУМ!

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Чому варто піти на фільм Капітан Марвел:

Атмосфера. Режисери та сценаристи вирішили повністю відтворити всі ключові моменти 1990-х, показавши особливості тодішнього життя. Музичний супровід стрічки заслуговує окремої нагороди, адже ідеально підходить під все, що відбувається на екрані. Звісно ж, йдеться не про епічну музику оркестру, а саме про популярні пісні. Кольори, чимало постерів, вбрання і технології – все дійсно нагадує 1995-й. Хочете трішки закордонної ностальгії – отримуйте.

Стен Лі. З перших хвилин і до камео (так, воно є, і це навіть не остання поява відомого творця), глядачі у залі мимоволі усміхаються, адже стрічка отримала нетрадиційну заставку і вшанувала пам'ять легенди.

З перших хвилин і до камео (так, воно є, і це навіть не остання поява відомого творця), глядачі у залі мимоволі усміхаються, адже стрічка отримала нетрадиційну заставку і вшанувала пам'ять легенди. Спецефекти. Якщо перед показом фільму на екранах з'явиться трейлер до "Крижаного серця 2", де рівень анімації настільки реалістичний, що аж ніяково, то не варто одразу ж порівнювати спецефекти. Нова стрічка від Marvel не замахується на звання неймовірно крутої за своїми ефектами, але все, що відбувається на екрані, не викликає відвертого опору і бажання зняти окуляри. Хороші переходи, цікава зйомки і чимало різноманітних ракурсів.

Гумор . Якщо ви налаштувались на серйозне кіно, то у нас є сумні новини. Ледь не кожні 5 хвилин з екрана лунає інколи вдалий, інколи не дуже жарт. Але загальна атмосфера стрічки доволі легка, тому не варто бути неймовірним фанатом, адже відсилок у кумедних моментах не так багато, як в інших стрічках від студії.

. Якщо ви налаштувались на серйозне кіно, то у нас є сумні новини. Ледь не кожні 5 хвилин з екрана лунає інколи вдалий, інколи не дуже жарт. Але загальна атмосфера стрічки доволі легка, тому не варто бути неймовірним фанатом, адже відсилок у кумедних моментах не так багато, як в інших стрічках від студії. Стартрек або Зоряний шлях. Усім фанатам і тим, хто хоч раз бачив хоча б одну серію чи фільм, одразу ж здаватиметься, що "Капітан Марвел" дуже нагадує цю сагу. А все завдяки значній кількості подій, які відбуваються саме у космосі. Ну і прибульці, і команда у стилі Стартреку.

Гусь, він же Чуві. Саме рудий кіт Капітана Марвел вважається ледь не головною причиною піти на фільм, а закордоном тваринка стала такою ж популярною, як і сама героїня. Щоправда, творці вирішили дати Чуві нове ім'я у кіно, щоб не нагадувати надто про Зоряні війни (зі Стартреком так не вийшло), тому в українській версії пухнастика мило звуть Гуся. Але Гуся не такий простий, як може здатись на перший погляд.

Саме рудий кіт Капітана Марвел вважається ледь не головною причиною піти на фільм, а закордоном тваринка стала такою ж популярною, як і сама героїня. Щоправда, творці вирішили дати Чуві нове ім'я у кіно, щоб не нагадувати надто про Зоряні війни (зі Стартреком так не вийшло), тому в українській версії пухнастика мило звуть Гуся. Але Гуся не такий простий, як може здатись на перший погляд. Серйозні теми є! Стрічка наполегливо показує сильних жінок, які підіймаються з колін у будь-якій ситуації. Також продемонстровано аспекти життя представниць прекрасної статі у буремні 90-і, коли дівчат не надто добре сприймали у "чоловічих" професіях. Але не варто думати, що рівень фемінізму зашкалює, адже також підіймаються теми родини, довіри та справедливості. Кожна казка має свою мораль, як і комікси.

Обережно, далі будуть спойлери!

Капітан Марвел: дивитись трейлер фільму онлайн:

Останній шанс! Не гортай далі, якщо не хочеш розкрити сюжетні моменти фільму. Спойлери!

Рецензія на фільм Капітан Марвел зі спойлерами:

Месники . Саме вони стали однією з вагомих причин йти на Капітана Марвел у кіно. Щоправда, поки люди у залах чекали на те, що відсилки до фінальної частини будуть тільки у сценах після титрів, стрічка все ж показала один приємний момент і до переліку всіх творців. Виявилось, що головна героїня ще у своєму повністю людському житті звалась Керол "Месниця" Денверс. Саме фото з її літаком, де видніється такий напис, і надихнуло Ф'юрі назвати новий проект з пошуку супергероїв "Месниками". Дрібниця, але приємно. До того ж, тизер перед титрами показав славнозвісний пейджер Ф'юрі, який знайшли Чорна вдова, Халк та Кеп, а також і сама Капітан Марвел, яка вперше зустрілась з героями на їхній базі. І першим питанням, звісно ж, було: "Чи живий Ф'юрі". Варто зізнатись, що коротке промо відкрило більше інформації про стан Месників, аніж офіційні тизери.

. Саме вони стали однією з вагомих причин йти на Капітана Марвел у кіно. Щоправда, поки люди у залах чекали на те, що відсилки до фінальної частини будуть тільки у сценах після титрів, стрічка все ж показала один приємний момент і до переліку всіх творців. Виявилось, що головна героїня ще у своєму повністю людському житті звалась Керол "Месниця" Денверс. Саме фото з її літаком, де видніється такий напис, і надихнуло Ф'юрі назвати новий проект з пошуку супергероїв "Месниками". Дрібниця, але приємно. До того ж, тизер перед титрами показав славнозвісний пейджер Ф'юрі, який знайшли Чорна вдова, Халк та Кеп, а також і сама Капітан Марвел, яка вперше зустрілась з героями на їхній базі. І першим питанням, звісно ж, було: "Чи живий Ф'юрі". Варто зізнатись, що коротке промо відкрило більше інформації про стан Месників, аніж офіційні тизери. Гуся, Ф'юрі і один важливий камінець. Поки фанати дивуються від чарівності посмішки, звичайного погляду та ставлення поки що агента Щита Ніка Ф'юрі, стрічка розкриває історію того, як він насправді залишився без ока. І все не так моторошно, але цю історію варто побачити на власні очі :) Взагалі, цей персонаж зовсім по-іншому розкривається у стрічці, адже рівень його похмурості ще далекий від відомої фрази "мазафака". До слова, Гуся – не просто руденький пухнастик, а флеркен – доволі небезпечний прибулець, який не лиша може знищувати ворогів доволі незвичайним способом, а й поглинати неймовірну енергію, приміром, камінь нескінченності тесеракт. Саме історію його появи у Щиті показує новий фільм. А також один з несподіваних елементів "охорони" Каменю простору.

Поки фанати дивуються від чарівності посмішки, звичайного погляду та ставлення поки що агента Щита Ніка Ф'юрі, стрічка розкриває історію того, як він насправді залишився без ока. І все не так моторошно, але цю історію варто побачити на власні очі :) Взагалі, цей персонаж зовсім по-іншому розкривається у стрічці, адже рівень його похмурості ще далекий від відомої фрази "мазафака". До слова, Гуся – не просто руденький пухнастик, а флеркен – доволі небезпечний прибулець, який не лиша може знищувати ворогів доволі незвичайним способом, а й поглинати неймовірну енергію, приміром, камінь нескінченності тесеракт. Саме історію його появи у Щиті показує новий фільм. А також один з несподіваних елементів "охорони" Каменю простору. Тесеракт. Взагалі блакитний куб потребує окремої розповіді, адже, фільм демонструє, що саме він і створив Капітана Марвел. Дуже багато запитань, ще менше відповідей, які навряд чи зможе дати фінальна частина Месників. Зате у можливостях нової героїні ніхто не сумнівається.

Капітан Марвел: дивитись трейлер фільму онлайн:

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