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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Чому варто йти на фільм Капітан Марвел: рецензія зі спойлерами

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Капітан Марвел: рецензія зі спойлерами - фото 1
Капітан Марвел: рецензія зі спойлерами

Фільм Капітан Марвел став першим сольником про жінку-супергероя у кіновсесвіті Marvel. Чи варто дивитись фільм і які спойлери до месників показали у кінотеатрах - читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Фільм Капітан Марвел вже вийшов в український прокат і встиг зібрати чимало коментарів та рецензій, які розходяться у думках. Розповідаємо про плюси та мінуси нової стрічки від Marvel, яка стала першим сольним фільмом про жінку-супергероя. Чи варто піти на Капітана Марвел і на що чекати – читайте на Радіо МАКСИМУМ!

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Чому варто піти на фільм Капітан Марвел:

  • Атмосфера. Режисери та сценаристи вирішили повністю відтворити всі ключові моменти 1990-х, показавши особливості тодішнього життя. Музичний супровід стрічки заслуговує окремої нагороди, адже ідеально підходить під все, що відбувається на екрані. Звісно ж, йдеться не про епічну музику оркестру, а саме про популярні пісні. Кольори, чимало постерів, вбрання і технології – все дійсно нагадує 1995-й. Хочете трішки закордонної ностальгії – отримуйте.

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  • Стен Лі. З перших хвилин і до камео (так, воно є, і це навіть не остання поява відомого творця), глядачі у залі мимоволі усміхаються, адже стрічка отримала нетрадиційну заставку і вшанувала пам'ять легенди.
  • Спецефекти. Якщо перед показом фільму на екранах з'явиться трейлер до "Крижаного серця 2", де рівень анімації настільки реалістичний, що аж ніяково, то не варто одразу ж порівнювати спецефекти. Нова стрічка від Marvel не замахується на звання неймовірно крутої за своїми ефектами, але все, що відбувається на екрані, не викликає відвертого опору і бажання зняти окуляри. Хороші переходи, цікава зйомки і чимало різноманітних ракурсів.

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  • Гумор. Якщо ви налаштувались на серйозне кіно, то у нас є сумні новини. Ледь не кожні 5 хвилин з екрана лунає інколи вдалий, інколи не дуже жарт. Але загальна атмосфера стрічки доволі легка, тому не варто бути неймовірним фанатом, адже відсилок у кумедних моментах не так багато, як в інших стрічках від студії.
  • Стартрек або Зоряний шлях. Усім фанатам і тим, хто хоч раз бачив хоча б одну серію чи фільм, одразу ж здаватиметься, що "Капітан Марвел" дуже нагадує цю сагу. А все завдяки значній кількості подій, які відбуваються саме у космосі. Ну і прибульці, і команда у стилі Стартреку.

via GIPHY

  • Гусь, він же Чуві. Саме рудий кіт Капітана Марвел вважається ледь не головною причиною піти на фільм, а закордоном тваринка стала такою ж популярною, як і сама героїня. Щоправда, творці вирішили дати Чуві нове ім'я у кіно, щоб не нагадувати надто про Зоряні війни (зі Стартреком так не вийшло), тому в українській версії пухнастика мило звуть Гуся. Але Гуся не такий простий, як може здатись на перший погляд.
  • Серйозні теми є! Стрічка наполегливо показує сильних жінок, які підіймаються з колін у будь-якій ситуації. Також продемонстровано аспекти життя представниць прекрасної статі у буремні 90-і, коли дівчат не надто добре сприймали у "чоловічих" професіях. Але не варто думати, що рівень фемінізму зашкалює, адже також підіймаються теми родини, довіри та справедливості. Кожна казка має свою мораль, як і комікси.

Обережно, далі будуть спойлери!

Капітан Марвел: дивитись трейлер фільму онлайн:

Останній шанс! Не гортай далі, якщо не хочеш розкрити сюжетні моменти фільму. Спойлери!

Рецензія на фільм Капітан Марвел зі спойлерами:

  • Месники. Саме вони стали однією з вагомих причин йти на Капітана Марвел у кіно. Щоправда, поки люди у залах чекали на те, що відсилки до фінальної частини будуть тільки у сценах після титрів, стрічка все ж показала один приємний момент і до переліку всіх творців. Виявилось, що головна героїня ще у своєму повністю людському житті звалась Керол "Месниця" Денверс. Саме фото з її літаком, де видніється такий напис, і надихнуло Ф'юрі назвати новий проект з пошуку супергероїв "Месниками". Дрібниця, але приємно. До того ж, тизер перед титрами показав славнозвісний пейджер Ф'юрі, який знайшли Чорна вдова, Халк та Кеп, а також і сама Капітан Марвел, яка вперше зустрілась з героями на їхній базі. І першим питанням, звісно ж, було: "Чи живий Ф'юрі". Варто зізнатись, що коротке промо відкрило більше інформації про стан Месників, аніж офіційні тизери.
  • Гуся, Ф'юрі і один важливий камінець. Поки фанати дивуються від чарівності посмішки, звичайного погляду та ставлення поки що агента Щита Ніка Ф'юрі, стрічка розкриває історію того, як він насправді залишився без ока. І все не так моторошно, але цю історію варто побачити на власні очі :) Взагалі, цей персонаж зовсім по-іншому розкривається у стрічці, адже рівень його похмурості ще далекий від відомої фрази "мазафака". До слова, Гуся – не просто руденький пухнастик, а флеркен – доволі небезпечний прибулець, який не лиша може знищувати ворогів доволі незвичайним способом, а й поглинати неймовірну енергію, приміром, камінь нескінченності тесеракт. Саме історію його появи у Щиті показує новий фільм. А також один з несподіваних елементів "охорони" Каменю простору.
  • Тесеракт. Взагалі блакитний куб потребує окремої розповіді, адже, фільм демонструє, що саме він і створив Капітана Марвел. Дуже багато запитань, ще менше відповідей, які навряд чи зможе дати фінальна частина Месників. Зате у можливостях нової героїні ніхто не сумнівається.

Капітан Марвел: дивитись трейлер фільму онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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