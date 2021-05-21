Go_A в Нідерландах показали яскраве фото у вишиванках

Представники України на Євробаченні 2021 група Go_A відсвяткували День вишиванки в Роттердамі. У своєму інстаграмі вони опублікували загальне фото, на якому позували у вишитому вбранні.

Чоловіча частина групи – Тарас Шевченко, Ігор Діденчук і Іван Григоряк одягли сорочки з орнаментами різних кольорів і регіонів. Солістка групи, Катерина Павленко, вдягла білу довгу сукню з чорними рукавами і коміром, що вишитий синіми, рожевими і чорними нитками.

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"Вітаємо з днем вишиванки! Нехай це свято зітре кордони та об'єднає українців у всіх куточках світу", – підписав гурт публікацію. У коментарях музикантів привітали зі святом шанувальники як з України, так і з-за кордону.

Нагадаємо, Go_A стали фаворитами після виступу в першому півфіналі конкурсу Євробачення. Відео їх перфоменсу подивилися понад 4 млн разів на YouTube і воно стало другим за кількістю переглядів. Вони виступлять у фіналі конкурсу в Роттердамі вже цієї суботи, 22 травня.

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