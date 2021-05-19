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Трініті представила Україну: реакції мережі на виступ GO_A на Євробаченні 2021

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Реакція мережі на GO_A на Євробаченні 2021 - фото 1
Реакція мережі на GO_A на Євробаченні 2021

Гурт Go_A з піснею ШУМ феєрично виступив у першому півфіналу Євробачення 2021, виборовши можливість представляти Україну у фіналі. Як відреагувала мережа та українські зірки на шоу від Go_A – читайте далі.

18 травня у Роттердамі пройшов перший півфінал Євробачення 2021, у якому взяв участь і гурт Go_A, передає Радіо Maximum.

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Драйвовий виступ гурту викликав захват у глядачів, тож оголошення фіналістів пісенного конкурсу змусило українців понервувати. Go_A ведучі назвали останніми після тривалої паузи. Варто відзначити, що переможців першого півфіналу називали у довільному порядку, не покладаючись на результати голосування.

У мережі вже встигли поділитись яскравими мемами та враженими коментарями ще під час виступу України у пісенному конкурсі. Чимало хто не міг втриматись від порівняння вокалістки Go_A з Трініті з "Матриці":

Українці також із захватом відреагували на виступ GO_A, поповнивши твітер яскравими артами та повідомленнями.

Зірки українського шоу-бізу також активно підтримували гурт в Інстаграмі. Приміром, Оля Цибульська записала кілька історій під час перегляду Євробачення. Зірка не лише була у захваті від виступу українською, а й розповідала про уміння наших громадян підтримувати своїх.

"Коли GO_A вирішили їхати з піснею ШУМ, наші експерти це дуже захейтили. А тепер, коли вся Європа аплодує пишуть гордо у Фейсбуці GO_A!!!", – відзначила Цибульська.

Також своєю реакцією поділилась і Леся Нікітюк, похваливши Бельгію та Азербайджан.

"Це вже рівень, якість, звук, краса. Це Україна. Красунчики! Не хочу нікого ображати, але вже зрозумілий переможець цьогорічного Євробачення. Це, безумовно, гурт Go_A. Просто розрив, там люди ледь декорації не пообривали", – додала Леді Ле.

Не оминула увагою конкурс і переможниця Євробачення 2016 Джамала:
Трініті представила Україну: реакції мережі на виступ GO_A на Євробаченні 2021 - фото 460069

Реперка Alyona Alyona відповіла на питання підписників "Чи слідкуєш за нашими на Євробаченні", що це святе і своїх треба підтримувати, а також побажала гурту перемоги.

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