Трініті представила Україну: реакції мережі на виступ GO_A на Євробаченні 2021

Гурт Go_A з піснею ШУМ феєрично виступив у першому півфіналу Євробачення 2021, виборовши можливість представляти Україну у фіналі. Як відреагувала мережа та українські зірки на шоу від Go_A – читайте далі.

18 травня у Роттердамі пройшов перший півфінал Євробачення 2021, у якому взяв участь і гурт Go_A, передає Радіо Maximum.

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Драйвовий виступ гурту викликав захват у глядачів, тож оголошення фіналістів пісенного конкурсу змусило українців понервувати. Go_A ведучі назвали останніми після тривалої паузи. Варто відзначити, що переможців першого півфіналу називали у довільному порядку, не покладаючись на результати голосування.

У мережі вже встигли поділитись яскравими мемами та враженими коментарями ще під час виступу України у пісенному конкурсі. Чимало хто не міг втриматись від порівняння вокалістки Go_A з Трініті з "Матриці":

Surprised to see Trinity from ‘The Matrix’ singing for Ukraine. #Eurovision2021 pic.twitter.com/3LtFSe178a — Tapio (@MrNormall) May 18, 2021

Українці також із захватом відреагували на виступ GO_A, поповнивши твітер яскравими артами та повідомленнями.

прогавила саме євробачення, але зара передивляюся записи пісень та захтіла зробити начерк пані Павленко uwu

пречудовий виступ!!!#Go_A #Eurovision #Eurovision2021 pic.twitter.com/dpXGo8mbTR — Пані Прокрастинація (@HatkaMoja) May 18, 2021

Go_A ікони, мене знову ковбасило по хаті від цього моцного рейву, наші сонечки #Eurovision2021 — дональд даґні (@delibertato) May 18, 2021

Я ХОЧУ ОДРУЖИТИСЯ НА ЦІЙ ЖІНЦІ#Eurovision2021 https://t.co/p3lZFFxxmY — Відьма з Чорної гори (@volhv34) May 18, 2021

обіцяю ще дужче повірити в бога, якщо ми виграємо цього року #євробачення #Eurovision2021 #Go_A — asя (@hetmansha) May 18, 2021

Зірки українського шоу-бізу також активно підтримували гурт в Інстаграмі. Приміром, Оля Цибульська записала кілька історій під час перегляду Євробачення. Зірка не лише була у захваті від виступу українською, а й розповідала про уміння наших громадян підтримувати своїх.

"Коли GO_A вирішили їхати з піснею ШУМ, наші експерти це дуже захейтили. А тепер, коли вся Європа аплодує –пишуть гордо у Фейсбуці – GO_A!!!", – відзначила Цибульська.

Також своєю реакцією поділилась і Леся Нікітюк, похваливши Бельгію та Азербайджан.

"Це вже рівень, якість, звук, краса. Це Україна. Красунчики! Не хочу нікого ображати, але вже зрозумілий переможець цьогорічного Євробачення. Це, безумовно, гурт Go_A. Просто розрив, там люди ледь декорації не пообривали", – додала Леді Ле.

Не оминула увагою конкурс і переможниця Євробачення 2016 Джамала:



Реперка Alyona Alyona відповіла на питання підписників "Чи слідкуєш за нашими на Євробаченні", що це святе і своїх треба підтримувати, а також побажала гурту перемоги.

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