Go_A – Шум: слухайте крутий ремікс від української DJ NANA

Українська діджейка DJ NANA показала нам нове звучання треку "Шум". Вона зробила крутий ремікс на пісню гурту Go_A, який представлятиме цьогоріч нашу країну на Євробаченні-2021 у Роттердамі. Слухайте ритмічний ремікс на пісню "Шум" на Радіо МАКСИМУМ!

DJ NANA подарувала пісні "Шум" нового та ще ритмічнішого звучання. Завдяки Анастасії Кумейко вона отримала певний мінімалізм, а також якісний біт. Слухайте ремікс на пісню Go_A "Шум" на Радіо МАКСИМУМ!

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"Мені подобається відкривати для себе молодих виконавців, які мають своє музичне обличчя і, щобільше, працюють у сегменті етно- електро- фолк, – ділиться Dj NANA. – Колективів із таким оригінальним переплетенням жанрів у нас небагато. Тому, почувши музику Go_A, я одразу звернула на них увагу, з’явилася ідея зробити щось разом".

Також над реміксом від DJ NANA працював відомий аранжувальник Сергій Ранов під керівництвом саунд-продюсера Руслана Квінти. А ще у розборі композиції Go_A брав участь Артем Єфімом, автор оригінального аранжування пісні "Шум".

"Завжди цікаво спостерігати за тим, якою бачать нашу творчість. У Нани цікаве та незвичайне прочитання. Сподіваємося, що ми дочекаємося моменту, коли нам дозволять нарешті зібратись на танцполах. Мені здається, саме там наш ремікс максимально зможе розкрити свій потенціал", – коментує гурт Go_A.

Go_A – Шум, слухайте крутий ремікс від DJ NANA:

DJ NANA додала, що її головне завдання у цій колаборації: привнести нове звучання треку, зберігши самобутність.

"У роботі над треком для мене було важливо додати свій концепт, характер і звучання, зберігши стилістику гурту. Музика Go_A відображає нашу культуру та несе її у світ. Я була дуже рада доторкнутися до творчості такого цікавого, самобутнього колективу та їх композиції "Шум", – додала DJ NANA.

Зауважимо, що гурт Go_A відправився до Роттердаму. Уже скоро він представлятиме нашу країну на пісенному конкурсі Євробачення-2021. Тож тримаємо кулачки та вболіваємо за наших!

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