GO_A наробили шуму в першому півфіналі Євробачення 2021: відео ефектного виступу України

Представник України на Євробаченні-2021 гурт GO_A виступив у першому півфіналі шоу із піснею "ШУМ", влаштувавши неабияке шоу на сцені. Дивіться круте відео виступу українців!

Гурт GO_A вийшов на сцену під 15 номером у першому півфіналі Євробачення 2021 у Роттердамі, передає Радіо Maximum. Але навіть це не завадило не лише розрухати публіку, а й змусити всіх не зводити очей зі сцени. Пісня "Шум", як і саме шоу точно не залишили нікого байдужими.

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Колектив буквально занурив слухачів і глядачів пісенного конкурсу у транс. Усі могли разом з солісткою колективу викликати міфічного Шума та закликати весну якомога швидше прийти. Враховуючи той факт, що під час останніх репетицій у них виникали технічні проблеми, то під час виступу у півфіналі у них все вдалося. Go_A таки вдалося "make some noise". Про що, до слова, свідчить захоплена публіка.

GO_A – ШУМ – дивіться відео виступу на Євробаченні-2021:

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