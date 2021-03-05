ВІП Тернопіль – Почуття: дивіться кумедну пародію на пісню Насті Каменських

Коміки з "VIP Тернопіль" потішили нас новою пародією. Цього разу хлопці взялися за новинку від Насті Каменських. Дивіться кумедну пародію на пісню NK "Почуття" на Радіо МАКСИМУМ!

Команда "VIP Тернопіль" вирішила закликати весну за допомогою нової пародії. Гайда дивитися кумедну та надзвичайно життєву пародію на хіт NK "Почуття"!

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Хлопці з "VIP Тернопіль" не можуть дочекатися посівної. Тож новий кумедний ролик вони присвятили саме садінню картоплі й інших культур. Це треба бачити на власні очі.

ВІП Тернопіль – Почуття – дивіться кліп онлайн:

Слова та текст пісні ВІП Тернопіль "Почуття"

ПРИСПІВ

А на руці мозолів тільки два,

Бо снігом закурило всі поля!

А я так хочу в руки сапу взять!

І бурячок від буряна спасать !



А під очима в мене два мішка.

По них тече скупа мужська сльоза.

І нехай дивиться весь світ на нас!

Сільський загар найкраща із прикрас!!!



КУПЛЕТ

Бараболя, борошно,

Це діаманти це золото

Добрива, посівні

Бачу це лише уві сні

Депресія, порожньо -

У підвалі майже порожньо…

Пульверизатор мотоблок

Чекають всі коли зійде сніжок



Загадав бажання нині я його

Щоб скоріш розтали всі поля кругом

Трактор заведи і культивуй до неба

Мені це так треба



Загадав озима щоб зійшла у нас

І працюй на полі ніби в перший раз

На щоці сльози у такій позі

З сапою в руці



ПРИСПІВ

А на руці мозолів тільки два

Бо снігом закурило всі поля!

Мені б у Африку у Мозамбік

Там на жарі сапай хоть цілий рік!



А під очима в мене два мішка

По них тече скупа мужська сльоза

Нехай подивиться весь світ на нас

Зорать город найкраща із прикрас…

Це справжній саундтрек весняних робіт на полях. Тож гайда вчити слова, щоб разом весело співати!

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