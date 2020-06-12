Глядачі назвали найкращого героя кіно в історії кінематографу

Якщо ви думаєте, що всі глядачі у захваті від Джеймса Бонда, то це не зовсім так. Дізнайтесь, хто ж є найкращим кіногероєм на думку фанатів кінематографу. Ви будете здивовані. Гарантуємо.

Американський журнал Empire провів опитування серед читачів і з'ясував, кого з кіногероїв вони вважають найвеличнішим в історії.

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Улюбленцем аудиторії став Індіана Джонс – вигаданий археолог і фахівець з окультних наук у виконанні Харрісона Форда з однойменної франшизи.

Другий рядок у рейтингу посіла Еллен Ріплі з фільмів про Чужого, яку зіграла Сігурні Уівер. У списку також Марті Макфлай ("Назад у майбутнє"), Чорна Вдова і Роккі. Повний рейтинг представлений у випуску журналу за 11 червня.

Нагадуємо, 5 частина фільмів про Індіану Джонса вийде на екрани 22 липня 2022 року. Це буде перша картина кінофраншизи, яку зніме НЕ Стівен Спілберг. Режисерське крісло він "віддав" Джеймсу Менголду.

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