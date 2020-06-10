Кіану Рівз і Керрі-Енн Мосс розповіли, чому погодились знятися у продовженні Матриці

Матриця 4 має вийти на великі екрани у 2021 році

Актори Кіану Рівз і Керрі-Енн Мосс розповіли, чому погодилися брати участь у зйомках у новій частині "Матриці". Зауважимо, що виконавців головних ролей відверто здивувало бажання Лани Вачовскі зняти продовження культової стрічки.

Виконавиця ролі Трініті розповіла, що навіть не думала, що знову потрапить у "Матрицю".

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Я не думала, що це трапиться знову. Мені показали цей сценарій – з неймовірною глибиною, цілісністю і художністю, які ви тільки можете собі уявити, і я подумала: "Це подарунок", – сказала Мосс.

Рівз, який повернеться у картину в ролі головного героя оригінальної трилогії Нео, також похвалив історію і сценарій, припустивши, що нова картина буде так само своєчасна, як і оригінальний фільм.

Лана Вачовскі написала прекрасний сценарій і чудову історію, яка знайшла відгук у мені. Це стало для мене єдиною причиною, щоб приєднатися до проєкту. Працювати з нею знову – це просто приголомшливо, – зазначив Рівз.

Перезапуск "Матриці" запланований на 21 травня 2021 року. Він відбудеться через майже 20 років після завершення оригінальної трилогії.

У "Матриці 4" також знімуться Ях'я Абдул-Матін II ("Аквамен", "Хранителі"), Джессіка Хенвік ("Зоряні війни: Пробудження сили") і Ніл Патрік Харріс ("Зникла", "Зоряний десант").

Нагадаємо, що перша «Матриця» вийшла у 1999 році. У 2003 році вийшло продовження фільму, що складається з двох частин: "Матриця. Перезавантаження" і "Матриця. Революція".

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