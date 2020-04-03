Відомий автогігант змінив свій логотип через коронавірус

Автокомпанія Mercedes-Benz показала змінений через пандемію коронавірусу логотип.

Зірка з трьома променями в тимчасовому варіанті не вставлена у коло. Фото "карантинної" версії опубліковано на сторінці виробника в Facebook.

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На фото на чорному тлі зображена зменшена зірка. Через розмір між нею і кругом з'явився простір. Таким чином в Mercedes-Benz пропагують необхідність дотримуватися дистанції, щоб убезпечити себе та інших від зараження коронавірусною інфекцією.

До цього через COVID-19 свої логотипи поміняли Audi і Volkswagen. Автовиробники також наголосили на важливості соціального дистанціювання.

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