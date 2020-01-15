Глава Twitter розповів, чого ніколи не буде у соцмережі

За 13 років існування сервіс мікроблогів Twitter отримав безліч змін дизайну та сотні нових функцій, а щомісячна активна аудиторія сервісу становить близько 400 мільйонів користувачів. Проте глава компанії Джек Дорсі розповів про одну з функцій, яку Twitter навряд чи коли-небудь отримає.

Мова йде про можливість редагування опублікованих повідомлень.

І ще: У Twitter з'явиться нова корисна функція

Про впровадження цього нововведення керівництво Twitter щорічно просять сотні тисяч користувачів. Минулого літа глава команди розробників сервісу Кайвон Бейкпур навіть заявив, що ця функція все ж повинна колись з'явитися, але вона не є пріоритетною для компанії. Однак під час недавнього інтерв'ю з виданням Wired глава Twitter Джек Дорсі дав зрозуміти, що це не входить в їх плани.

Початкова ідея Twitter полягала в аналогії з відправкою SMS. Але ви ж не можете відредагувати вже відправлене SMS? Цю атмосферу ми і намагаємося зберегти. Що стосується домислів, то ми, ймовірно, додамо кнопку редагування... ніколи, – заявив глава Twitter.

У Twitter не буде можливості редагувати пости

Крім очевидної переваги впровадження такої кнопки, наприклад, для виправлення орфографічних помилок, є і певний ризик появи значної кількості фейкових новин, підміни раніше опублікованого тексту та поширення шкідливого ПЗ.

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