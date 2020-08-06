Гламурна Rihanna показала, як треба хазяйнувати вдома

Популярна співачка і підприємниця Ріанна прикрасила обкладинку американського видання глянцю Harper's Bazaar. Знімки з нової фотосесії з'явилися в Instagram.

На кількох знімках Ріанна позує в дуже незвичайних образах і локаціях.

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Так зірку зняли під час виносу сміття в трусиках і чорних колготках. На іншому знімку співачка вкручує лампочку, а ще на одному стоїть в халаті біля відкритого холодильника.

Також Ріанна позувала для глянцю в жовтій махровій накидці і білому костюмі, демонструючи груди в красивій білизні. На кількох кадрах співачка відображена в бежевому обтягуючому платті з бахромою і відкритою спиною.

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