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Геймер встановив світовий рекорд, граючи в ігри 572 години

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Геймер встановив світовий рекорд, граючи в ігри 572 години - фото 1

Стример Ендрю Бодін встановив світовий рекорд, провівши за іграми шалену кількість часу. Геймер витрачав на сон всього 3,5 години, а грав відчайдуха не менше як 19 годин у добу. Всі сесії рекордсмен транслював в інтернет.

До рекорду Бодін готувався кілька місяців. Він налаштовував свій добовий біоритм таким чином, щоб спати лише 3,5 години. Не менш 19 годин на добу він грав, транслюючи це онлайн в мережу. І всього геймер провів 572 години за іграми, що стало світовим рекордом. На ігровий марафон у хлопця пішло 30 днів.

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Ендрю Бодін - фото 371803
Ендрю Бодін

Так, Ендрю Бодін пройшов чимало популярних ігор: Red Dead Redemption 2, Escape From Tarkov, Rocket League, Rainbow Six Siege, Luigi's Mansion 3 і Factorio, а також Death Stranding.

Попередній світовий рекорд за кількістю годин, проведених за іграми, належав стримеру JayBigs – 569 годин.

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Джерело: kotaku
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