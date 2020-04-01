Гороскоп на квітень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку

Гороскоп на квітень 2020 року прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників усіх знаків Зодіаку. Дізнайтесь, що приготували для вас зірки на цей місяць та які несподіванки вас чекають у другий місяць весни!

Зодіакальний гороскоп на квітень чого очікувати у четвертий місяць 2020 року, щоб знати, які сюрпризи приготував другий місяць весни 2020 року, вам просто необхідно ознайомитися з нашим традиційним зодіакальним посібником для усіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на місяць квітень 2020

Другий місяць весни цілком прогнозовано розпочинається в умовах карантинних обмежень. І коли одні день за днем гадають, що ж їх очікуватиме у квітні, інші – просто читають наш зодіакальний посібник. Він, традиційно, зорієнтує, як правильно діяти у тій чи інший ситуації. Підкаже, кому варто довіряти, а кого краще триматися осторонь задля власної безпеки та спокою. Допоможе зрозуміти, хто щирий у своїх почуттях, а хто прагне ошукати вас. Тож не баріться і дізнавайтеся, що приготували для вас зірочки у квітні.

Тисніть на знак Зодіаку і дізнавайтеся свій прогноз:

Сприятливі дні: 8, 12, 23, 30

8, 12, 23, 30 Несприятливі дні: 1, 5, 10, 27

Розмірений та спокійний місяць віщують зірки представникам цього зодіакального сузір'я. Не варто будувати грандіозних планів на квітень, адже втілити їх з огляду на певні обставини не вдасться. Подбайте краще про своє "внутрішньо-духовне" та "життєво-визначальне". Астрологи наполягають: у квітні саме час скорегувати власні життєві орієнтири, думати над майбутнім і, врешті, усвідомити чого ви прагнете від життя. Це допоможе вам відчути приплив радості й натхнення та вмотивує на нові звершення. Інколи дуже важливо лишитися наодинці із собою – з власними думками та мріями. Попри сильне бажання знайти свою половинку, астрологи не радять керуватися виключно цим. Критичне мислення та відсутність рожевих окулярів вбереже вас від болісних розчарувань та депресії.

Сприятливі дні: 9, 14, 16, 20

9, 14, 16, 20 Несприятливі дні: 2, 13, 28, 29

Динамічний період очікує на Тельців у квітні. Величезна панорама можливостей відкриється перед вами, і дуже важливо правильно на неї зреагувати. Астрологи не радять маніакально прораховувати усі ризики й вишукувати подвійні стандарти. Саме від вміння ризикувати залежатиме ваш подальший успіх. Хто не ризикує, як відомо, той не п'є шампанського. Оптимістичні астрологи у прогнозах збільшення грошового капіталу. Істотно зміцнити бюджет у квітні проблемою не буде. Для бізнесових Тельців дуже важливо оптимізувати власну справу шляхом залучення нових партнерів та інвестицій. Подібні кроки неодмінно виправдають себе в майбутньому.

У стосунках з коханими не слід квапити події раптовими рішеннями та не менш раптовими одкровеннями. Рішучість та відвертість, без перебільшення, важливі складові стосунків. Утім, всьому свій час.

Сприятливі дні: 12, 19, 20, 30

12, 19, 20, 30 Несприятливі дні: 4, 7, 17, 26

На розважливих та стриманих Близнюків очікує непростий період, який неодмінно змінить вас та ваше життя. Значна кількість раптових проблем потребуватиме швидких і, головне, правильних рішень. Квітень – це своєрідне випробування на вашу стійкість як фізичну, так і психологічну. У калейдоскопі весняних подій астрологи не радять розраховувати на підтримку друзів та колег. За дивним збігом, їм усім буде не до ваших проблем. Оптимізувати життєву енергію, аби самотужки впоратися із викликами долі вам допоможе вплив Меркурія. Будьте певні: спільними зусиллями ви неодмінно приборкаєте їх.

Історія про розуміння одне одного з півслова, на жаль, обійде вас стороною. Аби остаточно не зруйнувати стосунки постійними чварами та звинуваченнями, астрологи радять йти на компроміс.

Сприятливі дні: 2, 8, 16, 23

2, 8, 16, 23 Несприятливі дні: 3, 6, 12, 21

Другий місяць весни подарує цьому знаку Зодіаку масу позитивних емоцій та вражень. У робочій сфері ваша завзятість та працьовитість нарешті переглянеться керівництвом. Відтак, на бажане підвищення можна сміливо розраховувати. А ось на вітальні слова з боку колег точно не варто. Серед них, у цілковитій більшості, будуть ті, хто не розділятиме рішення керівництва і робитимуть все можливе, аби йому завадити. Тому про довіру колегам говорити не варто. Сприятливий квітень і в контексті саморозвитку. Здобуті знання неодмінно стануть в пригоді. Астрологи радять потурбуватися про власне здоров'я. Весняний авітаміноз – явище очікуване, але завжди небажане. Аби попередити його, додайте у свій раціон сезонних овочів та фруктів.

Вичерпний внесок у розвиток ваших стосунків зробить Венера. Проте не слід перекладати усю відповідальність на неї. Від вас залежатиме не менше. Весна – надзвичайна пора, аби дати фантазії поштовх і здивувати свою половинку.

Сприятливі дні: 5, 10, 15, 20

5, 10, 15, 20 Несприятливі дні: 9, 11, 22, 28

Неоднозначний місяць очікує на це зодіакальне представництво. Успіхи на роботі та бажане кар'єрне підвищення будуть не такими приємними через турбулентність у стосунках з близькими вам людьми. Астрологи таку природу відносин пояснюють впливом Сатурна, який виступить квітневим антагоністом. Попри напругу та бажання з'ясувати ситуацію, не слід керуватися емоціями, адже сказане з опалу може лише загострити наявні проблеми. Лише конструктивним діалогом та щирістю можна зарадити ситуації.

На любовному фронті заворушення чекати не варто. Все просто: проводьте час з тими, кого любите і хто любить вас.

Сприятливі дні: 2, 5, 9, 24

2, 5, 9, 24 Несприятливі дні: 12, 16, 19, 27

Стресовий місяць очікує на Дів, адже докладені зусилля в минулому будуть не варті результату. Так, принаймні, стверджують астрологи. Проте опускати руки точно не треба. Як тільки дозволяєш собі зневіру – не помічаєш чогось дуже важливого. Щоб мінімізувати наслідки ваших професійних невдач і ще дужче не загострювати ситуацію, намагайтеся все робити вчасно та максимально оперативно. Для тих, хто має власний бізнес буде корисно прочитати літературу, яка напряму пов'язана з вашою діяльністю. Так ви залучите до справи надійних інвесторів та бізнес-партнерів.

У справах амурних ви нарешті завоюєте увагу людини, до якої давно відчували дещо більше. Головне не розчаруватися у своєму ідеалі.

Сприятливі дні: 9, 17, 18, 23

9, 17, 18, 23 Несприятливі дні: 1, 4, 7, 13

Невимушений місяць очікує на цього зодіакального представника. Саме у квітні, як стверджують астрологи, ви усвідомите важливість зроблених кроків у минулому. Успіх та інтуїція у другий місяць весни будуть на вашому боці, тому на збільшення грошового капіталу можна розраховувати. Однак астрологи радять не хапатися за кілька справ одразу – це точно дестабілізує ваше життя та позначиться на здоров'ї. Оберіть лише один вектор руху і вдосконалюйте бажану сферу.

За особисте життя Терезів у квітні відповідальна Венера, тому ніжності та взаєморозуміння у стосунках точно вистачатиме.

Сприятливі дні: 11, 15, 20, 24

11, 15, 20, 24 Несприятливі дні: 18, 22, 25, 30

Місяць – сповнений гармонії та приємних хвилювань, – таким називають квітень для Скорпіонів. Характерним в цей період буде потепління у стосунках з близькими людьми, яких ви давно не бажали навіть слухати. Астрологи це пояснюють взаємним бажанням покласти кінець усім непорозумінням. У робочій сфері прогнози також оптимістичні: усі поставлені завдання вдасться вирішити оперативно та ефективно.

Амурні справи точно не обійдуть вас стороною. Раптові зустрічі будуть значно вагомішими, ніж може здаватися. Довіряйте поклику серця, воно підкаже та вбереже.

Сприятливі дні: 7, 18, 26, 30

7, 18, 26, 30 Несприятливі дні: 2, 3, 9, 10

Нестабільний період очікує на Стрільців у квітні. Бажання осягнути неосяжне і зробити це якомога ідеальніше виснажить вас у вічній гонитві з перфекціонізмом. Це неодмінно позначиться на здоров'ї як психологічному, так і фізичному. Аби зарадити цьому варто переглянути свої життєві цінності, які йдуть в розріз з вашими можливостями наразі. Звісно, самовдосконалюватися варто, але у всьому важлива поступовість. У колективі навчіться йти на компроміс – він допоможе уникнути конфлікту, у стосунках з близькими – спробуйте хоч раз поступитися. Віддайте ініціативу комусь, окрім себе, якщо ці люди вам, звісно, дорогі.

Місяць доленосних зустрічей та раптових зізнань від яких точно буде паморочитися в голові. Головне не сплутайте кохання із закоханістю.

Сприятливі дні: 1, 8, 12, 20

1, 8, 12, 20 Несприятливі дні: 4, 5, 14, 17

Попри карколомний успіх минулого місяця у квітні Козерогам доведеться несолодко. Аби втримати минулі здобутки астрологічні фахівці радять оптимізувати зусилля та приготуватися до справжнього квесту, який випробує вас на міцність та вольовитість. У робочій сфері не баріться з виконанням поставлених завдань, щоб не поставити під сумнів власну відповідальність. Астрологи попереджають: другого шансу не буде. Змарнувавши його – ризикуєте втратити все. Своєрідним квітневим бонусом будуть впливові знайомства, якими теж слід скористатися. Вони стануть джерелом слушних порад для успішних звершень.

У стосунках з коханими вам бракуватиме розуміння. Розбіжності у поглядах на ваше сімейне майбутнє частенько ставатимуть причиною конфлікту. Компроміс – ось що поверне у ваші взаємини гармонію та ніжність.

Сприятливі дні: 7, 19, 21, 27

7, 19, 21, 27 Несприятливі дні: 5, 14, 16, 24

Загадковий місяць прогнозують зірки Водолію. Шалена кількість важливих зустрічей змусять вас розгубитися. Спілкування з незнайомцями ви як завжди перевірятимете на справжність та щирість. Утім, астрологи наполегливо радять хоч на якісь час забути про пильність. Цілком можливо, що бажання убезпечити себе гальмуватиме розвиток стосунків справжніх та непідробних. Вимикати критичне мислення звісно не варто, але роздуми на кшталт "він або вона точно ошукують мене" ведуть в нікуди.

У другий місяць весни покладіть край поганим звичкам, які згубно впливають на ваше здоров'я. Астрологи наполягають, що відкладати на потім – небезпечно.

Сприятливі дні: 1, 13, 20, 27

1, 13, 20, 27 Несприятливі дні: 8, 9, 18, 30

Складний місяць віщують зірки цим зодіакальним представникам. Масивна кількість проблем та негараздів заполонить ваше професійне та особисте життя. Причиною тому є Меркурій, який цього місяця взяв на себе роль поганого поліціянта щодо вашого сузір'я. Утім, опускати руки та зневірюватися вам не дасть Сонце, яке реабілітує ваші резервні сили й допоможе впоратися з квітневими викликами.

За любовними перипетіями квітня пильно слідкуватиме Венера. Вона потурбується, щоб емоційна складова першого осіннього місяця була максимально наповнена.

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