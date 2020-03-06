Гігантські бетонні підсніжники на Майдані Незалежності висміяли у фотожабах

У Шевченківському районі Києва комунальники встановили нову фотозону до 8 березня, яку, однак, оцінили не всі мешканці столиці. На додачу, квіти-гіганти висміяли в кумедних фотожабах. !

На клумбі київського Майдану Незалежності, де раніше була облаштована фотозона "I love Kyiv", 4 березня з'явились великі квіти. Підсніжники встановили співробітники комунального підприємства з утримання зелених насаджень Шевченківського району столиці.

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Заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв наголосив, що на бетонні підсніжники на Майдані Незалежності не витратили бюджетних грошей.

Та це не заспокоїло користувачів мережі, адже ці квіти-гіганти важко назвати витвором мистецтва. Це те ж, що лебеді із шин у совкових традиціях.

Дехто навіть пов'язав появу квітів із коронавірусом:

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