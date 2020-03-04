Чоловік подумав, що це макарони, і став зіркою Reddit: кумедне фото

Сімейне життя сповнене різких веселих і дивних моментів, адже звичайні покупки інколи перетворюються у своєрідних квест для чоловіків. І герой цього фото не зумів справитись з важким завданням сортування продуктів.

На платформі Reddit користувач з ніком HarleenQuinzel0330 поділилась епічним кадром на кухні, який швидко набрав популярності. За лічені години допис переглянули понад 42 тисячі осіб, а ще більше як 500 залишили коментарі. Що ж особливого на фото?

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"Я ходила по магазинах і мій чоловік все порозкладав. Це синя коробка, тож там повинні бути макарони", – відзначила авторка. Якщо ж уважно придивитись до світлини, то серед різних видів пасти в упаковках одного кольору сховались і тампони Tampax. Коментатори ж здивувались, скільки цій сім'ї потрібно макаронів на кілька днів, а також не втримались від "кривавих жартів".

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