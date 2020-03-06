А де ви старієте? Притула, що застряг у заторі, звернувся до киян

Телеведучий Сергій Притула опублікував кумедне відео, у якому він розмірковує про глобальні питання, застрягнувши в заторі. Шоумен детально описав свій маршрут Києвом та час, який йому потрібен на його подолання.

За підсумками 2019 року, Київ посів 12 місце у світі і 3-є у Європі за завантаженістю доріг. Як свідчить рейтинг виробника навігаторів TomTom, у заторах у годину пік українці втрачають від 20 хвилин до пів години щодня.

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За рік киянам набігає 227 годин або 9,5 днів, додатково проведених за кермом у найбільш завантажені години. За цей час можна було би переглянути 201 серію "Гри престолів"! Не вдається уникнути корків й українським зіркам, зокрема – Сергію Притулі. У своєму Facebook ведучий опублікував відео, наголосивши, що він застряг у корку не в традиційний час-пік в кінці робочого дня, а в обід, та ще й у хорошу погоду.

"Час в заторах можна і треба проводити з користю: слухати аудіокниги, набрати маму, помугикати під ненав'язливий хіт Мішель Андраде, написати короткий пост у ФБ. Але одна справа, коли місто засипало снігом, чи просто традиційний drive time в кінці робочого дня. Але якого дідька в хорошу погоду і в обід?! І навіть Меркель нема чи, на крайняк, Ердогана, щоб на них то все сперти! Урбаністи київські, підкажіть: з цим трафіком ще можна щось зробити? Чи то вже "во вєкі-вєков, амінь"?!" – поцікавився Притула.

Сергій детально описав свій маршрут столицею. "Я виїхав з роботи, що на Тургенєвській, аби заправитись. Це від сили півтора кілометра, які я їхав 25 хвилин. Із заправки я виїхав, і тепер мені треба на вулицю поблизу Богдана Хмельницького, де я проходжу реабілітацію ноги. Навігатор показує ще пів години, їхати 3 кілометри. А де ви старієте зазвичай?" – поділився Притула.

Карта заторів у Києві, 6 березня 2020 / infoportal

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