Даша Астаф'єва розбурхала мережу розкутим кадрами під водою

Зваблива українська співачка та актриса Даша Астаф'єва знялася у сексуальній фотосесії під водою. Оригінальними кадрами красуня поділися з шанувальниками в Instagram.

Так, секс-бомба України Даша Астаф'єва опублікувала серію фото і відео, де вона позує у відвертому вбранні. Артистка з'явилася у кадрі в креативному купальнику, демонструючи струнку фігуру і гнучкість під водою.

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"До речі, плавати я довго не вміла. Навчилася у дев'ятому класі. Як тільки навчилася, відразу стала боятися води. Фотографуватися, мені, як бачите, важливіше, ніж боятися", – прокоментувала знімки Даша.

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