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Дівчина тижня: розкута юна модель Чарлі Джордан, яка заводить відвертими фото (18+)

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Дівчина тижня: розкута юна модель Чарлі Джордан, яка заводить відвертими фото (18+) - фото 1

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про гарячих дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Аліса Шмідт, – 21-річна американська красуня Чарлі Джордан, яка затребувана у модельному бізнесі.

Черговий недільний вечір не може обійтися без добірки сексуальних фото. І сьогодні тобі не дасть спокою гарячі кадри юної красуні. Чарлі Джордан – прекрасна дівчина, затребувана американська модель. Крім своєї основної роботи вона захоплюється спортом, музикою і читанням книг.

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Народилася модель 9 березня 1999 у році (21 рік) у місті Сан-Хосе на Коста-Ріці. Про її раннє дитинство відомо зовсім небагато. Вона жила в звичайній родині. У дитинстві любила займатися спортом і музикою. Згодом переїхала з рідного Сан-Хосе в Лос Анджелес, що б професійно займатися модельним бізнесом.

Зараз Джордан є моделлю агентства Good Talent Management. Дівчина володіє дуже приємною зовнішністю, звабливими рисами обличчя і світлим волоссям. У поєднанні зі зростом у 175 см і вагою близько 60 кг, а також формами тіла, дорога в модельний бізнес їй була забезпечена.

Наша героїня знімається для відомих брендів одягу в різних образах. Попри її юний вік, в роботі на камеру вона поводиться дуже професійно. Модельний бізнес – основна робота Чарлі. Вона приділяє йому значну частину свого часу, але не всю. У вільний від зйомок час модель займається музикою або читає книги. Щодня Джордан займається спортом, що б підтримувати себе у формі. Крім цього, красуня веде свої сторінку в Instagram, де у неї уже понад 3,5 мільйона підписників. Своїх шанувальників Чарлі регулярно радує пікантними знімками, і ось найсексуальніші з них. Насолоджуйся:

Дівчина тижня: розкута юна модель Чарлі Джордан, яка заводить відвертими фото (18+) - фото 430787

Дівчина тижня: розкута юна модель Чарлі Джордан, яка заводить відвертими фото (18+) - фото 430788

Дівчина тижня: розкута юна модель Чарлі Джордан, яка заводить відвертими фото (18+) - фото 430789

Дівчина тижня: розкута юна модель Чарлі Джордан, яка заводить відвертими фото (18+) - фото 430790

Дівчина тижня: розкута юна модель Чарлі Джордан, яка заводить відвертими фото (18+) - фото 430791

Дівчина тижня: розкута юна модель Чарлі Джордан, яка заводить відвертими фото (18+) - фото 430792

Дівчина тижня: розкута юна модель Чарлі Джордан, яка заводить відвертими фото (18+) - фото 430793

Дівчина тижня: розкута юна модель Чарлі Джордан, яка заводить відвертими фото (18+) - фото 430794

Дівчина тижня: розкута юна модель Чарлі Джордан, яка заводить відвертими фото (18+) - фото 430795

Дівчина тижня: розкута юна модель Чарлі Джордан, яка заводить відвертими фото (18+) - фото 430796

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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