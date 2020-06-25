Генрі Кавілл розповів, як на нього вплинула роль Супермена

Голлівудський актор Генрі Кавілл узяв участь у проєкті Actors on Actors видання Variety. У бесіді з Патріком Стюартом він заявив, що хоче продовжувати грати Супермена ще багато років.

За словами Кавілла, він завжди був фанатом Супермена. Актор також зазначив, що образ героя залишається з ним і за межами знімального майданчика.

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Це стає частиною твого суспільного життя. Коли зустрічаю дітей, вони не завжди сприймають мене як Генрі Кавілла. Вони можуть бачити в мені Супермена. З цим приходить відповідальність. Але це такий дивовижний персонаж, що я радий брати на себе зобов'язання. Сподіваюся, мені доведеться ще не раз зіграти Супермена, – підкреслив актор.

Кавілл зазначив, що роль змінила його життя і дала нові кар'єрні можливості. Сам персонаж змушує актора замислюватися про те, чи хороша він людина.

Він такий хороший і добрий. Порівнюючи себе з ним, починаєш заглядати всередину себе. "А я хороша людина? Чи достатньо я хороший, щоб грати Супермена?", – зізнався Кавілл.

Нагадаємо, Генрі Кавілл постав в образі Супермена в картинах "Людина зі сталі", "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості" і "Ліга справедливості". В кінці травня стало відомо, що актор веде переговори зі студією Warner Bros про повернення до своєї ролі.

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