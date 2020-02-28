Genesis відкликає кросовери через суттєву несправність, яка призводить до ДТП

У Південній Кореї відкликають кросовери Genesis Gv80. Зауважимо, що зі старту продажів пройшло трошки більше, ніж місяць. Причина старту кампанії – автомобілі "плутають" передачі та можуть почати їхати назад навіть у режимі "драйв".

Як повідомляє корейський портал AutoTribune, відгук ініційований міністерством транспорту Південної Кореї. Несправність виявили у програмному забезпеченні: на дефектних кросоверах при перемиканні з "драйву" на рух заднім ходом і потім знову на "драйв", машина продовжує їхати назад, хоча шайба селектора у цей час перебуває у позиції "D".

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На сайті місцевої радіостанції FM Korea опублікували знімок першої аварії, яка сталася через несправність. Судячи з розташування автомобілів, кросовер стояв у пробці і замість того, щоб рушити вперед, почав їхати назад, пошкодивши авто, що стоїть позаду.

Усі кросовери, які потрапили під відкликання, відправлять в дилерський центр, де їм оновлять програмне забезпечення.

Нагадаємо, що перший кросовер у лінійці компанії Genesis представили у середині січня поточного року. У перший час автомобіль пропонують на південнокорейському ринку з 278-сильним дизельним турбомотором і восьмидіапазонним автоматом, пізніше з'являться версії з моторами об'ємом 2,5 і 3,5 літра і потужністю 300 і 380 сил відповідно.

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