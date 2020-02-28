За ціною чотирьох iPhone: Citroen представив надзвичайно компактний електрокар

Citroen Ami можна керувати навіть без прав

Французький автовиробник Citroen випустив мініатюрний електромобіль Ami, виконаний в оригінальному дизайні. Одна з його особливостей – доступність. Чим іще дивує новинка компанії?

Двомісний Citroen Ami навіть не вимагає наявності водійських прав, а перекваліфікуватися з пішохода на водія компанія пропонує всього за $ 22 на місяць за певних умов покупки.

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Новинка отримала акумулятор місткістю 5,5 кВтг. Однієї "заправки" якого достатньо для подолання 70 кілометрів шляху. При цьому заряджати автомобіль можна від стандартної розетки з напругою 220 вольтів: годинного сеансу вистачить на 45 кілометрів пробігу, а "повний бак" електрокар набирає за три години.

Особливістю Citroen Ami стало те, що управління цим транспортним засобом не вимагає наявності водійських прав. Головна умова » вік власника від 14 років у Франції і від 16 років в інших країнах Європи.

На покупку мініатюрного транспорту діють спеціальні умови: при першому внеску у розмірі $ 2900 щомісячний платіж складе всього $ 22 строком на два роки. Якщо є бажання, можна придбати Ami відразу, заплативши $ 6600 – це вартість приблизно чотирьох iPhone Pro Max з накопичувачем на 512 ГБ.

Електромобіль також доступний для прокату через сервіс Free2Move – одна хвилина оренди обійдеться у 29 центів. Citroen почне приймати замовлення на Ami у Франції починаючи з 30 березня. У наступні місяці електрокар буде доступний в Іспанії, Італії, Бельгії, Португалії та Німеччини.

Перші поставки новинки на французький ринок очікуються в червні.

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